Haberler

HÜDA PAR'lı Ramanlı, "köye dönüş" için desteklerin arttırılmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, köye dönüşün desteklenmesi için tarım ve hayvancılık teşviklerinin arttırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kırsal kalkınma için çeşitli alanlarda yatırımların yapılmasının önemine dikkat çekti.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Köye dönüşün gerçek anlamda mümkün olabilmesi için tarım ve hayvancılık destekleri arttırılmalı, kırsalda hayatı kolaylaştıracak eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gerekli yatırımlar yapılmalıdır." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında sahip olduğu potansiyele dikkati çekti.

Tarımsal üretimin desteklenmesi, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve köye dönüşün teşvik edilmesinin ülkenin geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Ramanlı, GAP kapsamındaki sulama tesislerinin tamamlanmasının da bu sürecin temel unsurlarından olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanındaki destekleri olumlu karşıladıklarını ancak mevcut desteklerin üreticinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını dile getiren Ramanlı, "Köye dönüşün gerçek anlamda mümkün olabilmesi için tarım ve hayvancılık destekleri arttırılmalı, kırsalda hayatı kolaylaştıracak eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Böylece köyler yeniden üretim merkezleri haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

Yetersiz destekler nedeniyle üretim maliyetlerinin arttığını savunan Ramanlı, fiyatları düşürmek için ithalata yönelmenin ekonomiye zarar verdiğini, üreticiyi zayıflatarak dışa bağımlılığı arttırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da

Yuvaya döndü! Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da