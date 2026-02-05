HÜDA PAR'lı Ramanlı, "köye dönüş" için desteklerin arttırılmasını istedi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Köye dönüşün gerçek anlamda mümkün olabilmesi için tarım ve hayvancılık destekleri arttırılmalı, kırsalda hayatı kolaylaştıracak eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gerekli yatırımlar yapılmalıdır." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında sahip olduğu potansiyele dikkati çekti.

Tarımsal üretimin desteklenmesi, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve köye dönüşün teşvik edilmesinin ülkenin geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Ramanlı, GAP kapsamındaki sulama tesislerinin tamamlanmasının da bu sürecin temel unsurlarından olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanındaki destekleri olumlu karşıladıklarını ancak mevcut desteklerin üreticinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını dile getiren Ramanlı, "Köye dönüşün gerçek anlamda mümkün olabilmesi için tarım ve hayvancılık destekleri arttırılmalı, kırsalda hayatı kolaylaştıracak eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Böylece köyler yeniden üretim merkezleri haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

Yetersiz destekler nedeniyle üretim maliyetlerinin arttığını savunan Ramanlı, fiyatları düşürmek için ithalata yönelmenin ekonomiye zarar verdiğini, üreticiyi zayıflatarak dışa bağımlılığı arttırdığını kaydetti.