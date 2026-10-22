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HÜDA Par'lı Dinç, İstanbul'da dere yataklarının yapılaşmaya kapatılmasını istedi

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HÜDA Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İstanbul'da son 84 yılın en şiddetli yağışının yaşandığını belirterek dere yataklarının yapılaşmaya kapatılmasını istedi. Dinç, erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesini ve bodrum katta yaşayan aileler için güvenli konut çağrısı yaptı.

HÜDA Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Dere yatakları ve taşkın alanlar yapılaşmaya kapatılmalı. Erkek uyarı sistemleri güçlendirilmelidir." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon tasfiyesi, yatırımcı mağduriyeti gibi konuların sadece finans piyasalarını ilgilendiren bir mesele olmadığını aynı zamanda alın teri, kul hakkı ve kamu yönetiminin denetim sorumluluğu ile ilgili ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Mağduriyetlerin giderilmesine yönelik ara ödeme kararını olumlu karşıladıklarını ifade eden Dinç, küçük yatırımcıya öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Haksız kazançların etkin hukuki yollarla geri alınması gerektiğini belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Geri kazanım süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır. Oluşan zararların faturası vergi mükelleflerine kesilmemeli. Denetim görevini ihmal edenler varsa hesap vermelidir. Bu olay rant odaklı finansal anlayışın ve denetim eksikliğinin ağır sonuçlarını göstermektedir. Kalıcı çözüm, üretimi, emeği ve adil paylaşımı esas alan şeffaf ve güçlü denetim mekanizmalarıyla güvence altına alınmış bir ekonomik düzenin tesis edilmesidir. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının teslim edilmesi ve sorumluların hesap vermesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

HÜDA Par Mersin Milletvekili Dinç, İstanbul'da son 84 yılın en şiddetli yağışın yaşandığını ve on binlerce kişinin mağduriyet yaşadığını belirtti.

Faruk Dinç, şunları kaydetti:

"Yağışın olağanüstü şiddette olduğu doğrudur. Ancak her sağanakta aynı manzaraların tekrarlanması sorunun aşırı yağışla açıklanamayacağını göstermektedir. Kontrolsüz betonlaşma, dere yataklarıyla taşkın alanların imara açılması ve birleşik kanalizasyon şebekeleri şehirlerimizi savunmasız bırakmaktadır. Bu tablo İstanbul'la sınırlı değildir.

Dere yatakları ve taşkın alanlar yapılaşmaya kapatılmalı. Taşkın master planları kararlılıkla uygulanmalıdır. Bodrum katlarda yaşayan ailelerin güvenli konutlara geçişi desteklenmeli. Erken uyarı sistemleri güçlendirilmelidir."

Kaynak: AA
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