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HÜDA PAR'lı Demir, en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmamasını istedi

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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Meclis'teki basın toplantısında en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmamasını ve emekliye seyyanen zam ile refah payı verilmesini istedi. Demir, asgari ücretin de açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "En düşük emekli aylığı asgari ücretin altında olmamalıdır. Emekliye seyyanen zam ve refah payı verilmelidir. Asgari ücret ise hiçbir surette açlık sınırının altında kalmamalıdır." dedi.

Demir, Meclis'teki basın toplantısında, enflasyon verilerini paylaştı.

Tek maaşla geçinmenin imkansız hale geldiğini söyleyen Demir, "En düşük emekli aylığı asgari ücretin altında olmamalıdır. Emekliye seyyanen zam ve refah payı verilmelidir. Asgari ücret ise hiçbir surette açlık sınırının altında kalmamalıdır." diye konuştu.

Fon soruşturması sırasındaki bazı işlemleri eleştiren Demir, "Kim olursa olsun harama el uzatan herkes muhakkak hesap vermelidir. Milletin alın teri ve birikimi nüfuz sahiplerinin çıkarlarına kurban edilmemeli, sonuna kadar üzerine gidilmeli ve fakir fukaranın hakkı muhakkak geri alınmalıdır. Halk geçim derdindeyken Ankara'nın yapay gündemlerle oyalanması kabul edilemez bir durumdur. Öncelik insan, adalet ve hakça paylaşım olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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