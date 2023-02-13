HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da taziye ziyaretlerinde bulundu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak yaraların sarılması için çaba sarf etmeye devam ediyor. Yüz yılın felaketi olarak adlandırılan depremden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu.

AİLELERE SABIR DİLEDİ

Yapıcıoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşların taziyelerine katılarak acılı ailelere sabırlar diledi. HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mustafa Arı ve Recai Arı'nın anneleri, ayrıca Doğruhaber Gazetesi köşe yazarı Mustafa Karakaş'ın kayın validesinin taziyesine katıldı. Yapıcıoğlu, Arı ailesine sabırlar dileyerek, vefat eden annelerinin ruhuna Fatiha okuyarak dualar etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yapıcıoğlu, depremde hayatını kaybeden HÜDA PAR Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Tanrıverdi, eşi Ramazan Tanrıverdi ile üç çocuğunun taziyesine de katıldı. Tanrıverdi ailesine sabırlar dileyen Yapıcıoğlu, duygusal anlar yaşadı. Göz yaşlarına hakim olamayan Yapıcıoğlu, merhum, merhume ve çocuklarının ruhuna Fatihalar okudu, dualar yaptı, acılı aileye sabırlar diledi.

DUALAR OKUNDU

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, öğrenci evinde deprem enkazında vefat eden Musap Bozkurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yapıcıoğlu, Vedat Bozkurt'un acılı babası Mustafa Bozkurt'a taziye dileklerini sundu. Yapıcıoğlu, Bozkurt ailesine sabırlar diledi, merhumun ruhuna Fatiha okuyarak dualar etti.

TAZİYELERDE BULUNDU

Muhammed Esad Aktan 14 yaşında olup daha hayatının baharında iken depremde hayatını kaybetti. Yapıcıoğlu, küçük Muhammed'in taziyesine katılarak acılı baba Orhan Aktan'a sabırlar diledi, ruhuna Fatiha okuyarak dualar etti. HÜDA PAR Kahta İlçe Başkan Vekili Bedir Elçi'nin oğlu Ahmet Elçi'de depremde hayatını kaybedenler arasındaydı. Yapıcıoğlu, Elçi ailesini bu zor gününde yalnız bırakmayarak, taziyelerine katıldı. Yapıcıoğlu, acılı baba Bedir Elçi'ye sabırlar dileyerek, merhumun ruhuna Fatiha okudu, dua etti.