Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah İlk Konuşmasını Yapacak

Lübnanlı Şii grup Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, Hamas saldırılarından bu yana ilk konuşmasını yapacak. Konuşma, Lübnan'da kamuoyuna açık alanlardaki ekranlardan yayımlanacak.

Lübnanlı Şii grup Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından bu yana ilk konuşmasını bugün yapacak.

Nasrallah'ın Lübnan'da kamuoyuna açık alanlardaki ekranlardan yayımlanacak konuşması beş gün önceden duyuruldu.

Bu hafta başında Nasrallah'ın yer aldığı kısa videolarla önemli bir konuşma olacağı beklentisi oluşturuldu.

Lübnan-İsrail sınırı son günlerde İsrail ordusu ve Hizbullah arasında artan yoğunlukta çatışmalara sahne oldu.

Çatışmaların İsrail-Gazze savaşında yeni bir cephe açmasından endişe ediliyordu. Şimdiye kadar şiddet düzeyi bu seviyeye tırmanmadı.

Ancak bu durum değişebilir.

İsrail, "Hamas'ı yok etmek amacıyla" Gazze'nin karadan işgalini ilerletirken öldürülen Filistinlilerin sayısı da artıyor. Hamas yönetimindeki Gazze'de Sağlık Bakanlığına göre bu sayı 9 bini geçti.

Hamas bu sırada müttefiklerini tekrar tekrar savaşa çağırdı; Hizbullah'ın bu çağrılara yanıt verip vermeyeceği de merak konusuydu.

Lübnan'daki en büyük siyasi ve askeri güç olan Hizbullah, Hamas gibi, ABD, İngiltere ve diğer bazı ülkelerin terör örgütü listesinde.

Bu, grubun kararlarının sadece destekçilerini etkilemediği ve daha geniş bir yankısı olacağı anlamına geliyor. Nasrallah'ın konuşması takipçileri kadar düşmanları tarafından da yakından izleniyordu.

Nasrallah'ın nerede olduğu ise bilinmiyor.

BBC Orta Doğu Muhabiri Hugo Bachega'nın analizine göre Lübnan'da birçok kişi 2006 yılındaki sarsıcı Hizbullah-İsrail savaşını halen hatırlıyor ve grubun ülkeyi benzer bir çatışmaya sürüklemesinden endişe ediyor.

İsrail, Hizbullah'ı Hamas'a göre daha dişli bir düşman olarak görüyor. Hizbullah'ın İsrail'i içlerinden vurabilecek hassas güdümlü füzelerinin de olduğu farklı silahları ve on binlerce iyi eğitilmiş, tecrübeli savaşçısı var.

İsrail Başbakanı Binyanim Netanyahu, Hizbullah'ın çatışmada ikinci bir cephe açması durumunda verecekleri yanıtın "akıl almaz " büyüklükte olacağını söylemişti.

ABD'nin de İsrail'i Hizbullah'a karşı kapsamlı bir saldırı başlatmaması yönünde uyardığı bildirildi.

ABD, çatışmanın yayılmasını önlemek için Doğu Akdeniz'e iki uçak gemisi gönderdi.

Kapsamlı bir savaşın, takipçileri dışında Hizbullah'a desteğin yaygın olmadığı Lübnan için yıkıcı olacağı belirtiliyor. Ülke yıllardır süren ekonomik krizin içinde ve siyasi çıkmaz nedeniyle hükümet tüm işlevlerini yerine getiremiyor.

Bazı gözlemcilere göre muhtemel bir başka senaryo, grubun Hamas'ın çağrılarına yanıt vererek saldırılarını artırması ve savaşı kuzey İsrail ile sınırlı tutması.

Biden yönetimi, İran'ın açık ya da örtülü bir şekilde gerginliği tırmandırması konusunda uyarılarda bulunuyor.

İran, Hamas ve Hizbullah ile birlikte Irak'taki milisler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Yemen'deki Husiler de dahil olmak üzere "Direniş Ekseni" adı verilen ittifakı destekliyor.

Tahran'ın gruplar üzerinde doğrudan ne kadar etkili olduğu açık değil, ancak İran'ın onayı olmadan önemli kararlar almaları da pek olası görülmüyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in "suçlarının kırmızı çizgileri aştığını ve bu durumun herkesi harekete geçmeye zorlayabileceğini" söyledi.

Reisi, Washington'ı işaret ederek, "Bizden tepki vermememizi istiyor ama İsrail'e yaygın destek vermeye devam ediyor" diye ekledi.

Hizbullah'a yakın bir kaynak, geçen hafta BBC muhabiri Bachega'ya, isminin gizli kalması kaydıyla, İsrail karşıtı ve Amerikan karşıtı öfkeli konuşmalarıyla tanınan Nasrallah'ın, kamuoyundaki sessizliğine rağmen, durumu yakından izlediğini ve grubun askeri liderleriyle sürekli temas halinde kaldığını söyledi.

Bu kaynak, "Hizbullah tüm detayları takip ediyor. Sürekli hesaplamalar yapıyor" dedi.