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Hazine Bakanlığı'ndan CHP Liderine Cevap: İthamlar Kabul Edilemez

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına net bir yanıt vererek, raporların yalnızca MASAK'a sunulup adli mercilere iletildiğini belirtti. Bakanlık, bu sürece müdahale edilmediğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan açıklamada açıkça ifade edildiği üzere; hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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