Haydar Altıntaş'tan Ekonomi Yönetimine Sert Eleştiriler

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Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, ekonomi yönetimini eleştirerek, enflasyonun durdurulamadığını ve Türk milletinin ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu belirtti. Ekonomik sorunların çözümünün rasyonel politikalarla mümkün olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, ekonomi yönetimini eleştirerek, "Ekonomik terörü rasyonel politikalarla, akılcı bir metotla ortadan kaldırarak Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu derdin içinden çekip çıkarmak çok zor değildir. Bu, sadece bir karar ve irade işidir." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, herkesin "Terörsüz Türkiye"yi inşa etmek için var gücüyle çalıştığını söyledi.

"Türkiye'deki terörün adı sadece PKK terörü değildir." diyen Altıntaş, herhangi bir ek yasaya, uygulamaya, tedbire gerek kalmaksızın, devletin mevcut imkanları ve yasaları kullandığında insanların ciddi sıkıntı çektiği meselelerin önemli bir bölümünün ortadan kaldırılabileceğini dile getirdi.

Ekonomi yönetimini eleştiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"Enflasyon 2,5 yıldan beri durdurulamıyor. Belki bu haliyle uygulamaya devam ettiği müddetçe 1-2 yıl daha Türk milletinin etini, kemiğini ve ekonomik imkanlarının tamamını yok ederek bir terör olmaya devam edecek. Ekonomik terörü, rasyonel politikalarla, akılcı bir metotla ortadan kaldırarak Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu derdin içinden çekip çıkarmak çok zor değildir. Bu, sadece bir karar ve irade işidir."

Türk milletinin, emeklisi, çalışanı ve hatta çiftçisiyle yoksulluğa mahkum edildiğini ileri süren Altıntaş, bu durumun sosyal destek ağlarını güçlendirerek ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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