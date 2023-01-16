Haluk Bayraktar'a canlı yayında açıkça soruldu: Kardeşiniz damat olduktan sonra mı önünüz açıldı?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Baykar'ı kastederek "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor" şeklindeki iddiası gündeme bomba gibi düştü. Babacan'ın sözlerinden sonra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a canlı yayında "Kardeşiniz damat olduktan sonra mı önünüz açıldı?" sorusu yöneltildi. Bayraktar ise "Bu da atılan iftiraların en büyüklerinden bir tanesi. Selçuk Bayraktar 2016'da damat oldu. 2016 yılında Bayraktar TB2'yi geliştirmiş ve TSK'ya teslim etmiş bir firmayız." dedi.

Bu da atılan iftiraların en büyüklerinden bir tanesi. Selçuk Bayraktar 2016 yılında damat oldu. 2016 yılında Bayraktar TB2'yi geliştirmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmiş bir firmayız. Bu alanda gece gündüz Ar-Ge yapıyoruz. Baykar, hayatı boyunca tek kuruş kredi kullanmamış bir firma. Devlet bankaları da dahil hiç kredi kullanmadık. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan da bir kuruş Ar-Ge desteği almadık. Ar-Ge sözleşmesi bile imzalamadık. Biz ürettiklerimizi sattık, oradan elde edilen gelirle de yatırım yaptık.