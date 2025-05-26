Hakan Fidan ve Putin, Ukrayna-Rusya Savaşını Görüştü

Hakan Fidan ve Putin, Ukrayna-Rusya Savaşını Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek için son dönemde yapılan girişimleri ele aldı. Görüşmede, müzakereler ve ikili ekonomik konular da konuşuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptıkları görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar, görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin, 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmelerin ve ekonomi ve enerji alanındaki ikili konuların ele alındığını aktardı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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