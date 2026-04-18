HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Antalya'da konuştu Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Antalya'da konuştu

"Adaletli bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Asgari ücret düzeyinde maaş alan bir işçi, maalesef mühendislik bürolarından, hukuk bürolarından, doktorların bürolarındakilerden daha fazla vergi veriyor"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Adaletli bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Asgari ücret düzeyinde maaş alan bir işçi, maalesef mühendislik bürolarından, hukuk bürolarından, doktorların bürolarındakilerden daha fazla vergi veriyor." dedi.

Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Arslan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırıların toplumda derin üzüntü oluşturduğunu söyledi.

Toplumsal sorumluluklara işaret eden Arslan, aile ve eğitim sisteminin önemine vurgu yaparak, "Evlatlarımıza daha fazla zaman ayırmamız ve daha fazla ilgilenmemiz gerektiğini görüyoruz." diye konuştu.

Ekonomik gelişmelere de değinen Arslan, enflasyon hedeflerindeki sapmaların çalışanlar üzerinde yük oluşturduğunu kaydetti.

Maliyetlerin azaltılması konusunda da bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"ÖTV gibi, KDV gibi bir kısım vergilerden de belli indirimlerin yapılarak çalışanların nefes almasını sağlayacak bazı maliye alanında çalışmaların yapılması gerekiyor. Hayat pahalılığı ve bu konudaki alım gücündeki zayıflama, enflasyonun en çok mağdur ettiği kesim olan çalışanları daha fazla zor günler bekleyecek demektir. O nedenle enflasyonla mücadele ile hedef enflasyona göre hazırlanmış, hedeflenmiş ücretlerin yeniden gözden geçirilerek bu mağduriyetleri en az şekilde çalışanların yaşayacağı bir düzenlemeye acilen ihtiyacımız var."

Emekli maaşlarına ilişkin 2024'ten itibaren her yıl emekli olanların bir önceki yıl emekli olanlara göre daha düşük maaş almak zorunda kaldığını belirten Arslan, sistemde bir yıl daha kalanların daha fazla prim ödemesine rağmen daha düşük maaşla karşılaştığını ifade etti.

Arslan, bunun ciddi bir adaletsizlik oluşturduğunu ve acilen giderilmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut sistemin çalışanlar aleyhine işlediğini savunan Arslan, "Türkiye vergi sistemi maalesef çok kazanandan az, az kazanandan daha fazla vergi alan bir model. Vergi sisteminin baştan sona değiştirilmesi gerekiyor. Adaletli bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Asgari ücret düzeyinde maaş alan bir işçi, maalesef mühendislik bürolarından, hukuk bürolarından, doktorların bürolarındakilerden daha fazla vergi veriyor." diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında değişiklik yapılması gerektiğine dikkati çeken Arslan, komisyonun daha demokratik bir temsile kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Genel başkan yardımcıları, şube ve il başkanlarının katıldığı toplantı yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
