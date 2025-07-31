Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi

Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
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Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi. İlk greve 1 Ağustos'ta başlanacaktı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın grevi, Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi. Grev kararının ertelenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı, Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki Emet Bor İşletme Müdürlüğünde, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

İLK GREV 1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAKTI

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Hükümet son olarak işçilere, bu yılın ilk altı ayı için yüzde 24, ikinci altı ayı için yüzde 11, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı içinse yüzde 6 zam teklif etmişti. Ancak bu teklif Türk-İş tarafından kabul edilmemiş ve grev kararı alınmıştı. Bu kapsamda Türk-İş fiili ilk grevini 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'e bağlı bor işletmelerinde başlatacaktı.

Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarırxnywx6ww8:

sana yakışanı yaptın Allaha bunların hesabını veremiyeceksin

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Haber YorumlarıHeisenberg:

milletinden bu kadar kırtkuğuna göre demekki sende biliyorsun yanlış yaptığını

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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

hiç şaşırmadım yaparsa reis yapar.

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıMelih İnce:

kamu işçilerine 3.ve 4. yarıyıllar için verilen rakamlar gösteriyorki çalışan hakkı verilmeyecek. insanların itiraz etmesini, gösteri yapmasını engellemek hiç ama hiç demokratik değil

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Haber YorumlarıUyelik:

Bu ülkede kamu işçisine verilen haklar hiç bir kesimde yok. Kamu kurumlarindaki işçi statüsünde çalışan çaycının senelik geliri kurumun memur statüsündeki en üst düzey yoneticisinden fazla. yine de yıllardır işçiler eylemde.Kamu işçisi hakkını çok güzel savunuyor. Ama bu maaşlar da milletin ödediği vergilerle karşılanıyor. Şirin görünmek için politik yaklaşımlarla her istediklerine tamam denilmemeli. Cumhurbaşkanına çoğu konuda katilmasam da bu konuda katiliyorum.

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