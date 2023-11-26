Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, muhtarlar ve oda başkanlarıyla istişare toplantısında buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, muhtarlar, il hemşeri dernekleri ve oda başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Şimşek, ilçenin geleceğine yön veren projeleri anlattı ve katılımcılardan gelen talepleri dinledi.

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, muhtarlar, il hemşeri dernekleri ve oda başkanları ile oda yöneticileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana 'ortak akıl' vurgusu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçenin geleceğine yön veren projeleri ve bugüne kadar yapılanları anlatmak üzere muhtarlar, il hemşeri dernekleri ve oda başkanları, oda yöneticileriyle istişare toplantısında buluştu.

Belediye Başkanı Şimşek, Gölbaşı'na değer katan projeler hakkında sunum yaparken, katılımcılardan gelen talepleri de dinledi. Gelen talepleri tek tek not alan Şimşek, destekleri için toplantıya katılanlara teşekkür etti.

"İstişare kültürünü devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız"

Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Ramazan Şimşek, "Seçim döneminde vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz projelerin yüzde 98'ini tamamladık. Bunun yanı sıra seçim beyannamemizde olmayan Tulumtaş Mağarası, Nostaljik Tramvay, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Salonu, Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi ve daha birçok hizmeti Gölbaşı'mıza katma değer sağlamak adına hayata geçirdik. Büyük Gölbaşı Merkez Projesi (BMGP) kapsamında Merkez Meydan açılışımızı yaptık, diğer etap çalışmalarımız devam ediyor. BGMP'nin tamamlanmasıyla Gölbaşı'nın iki yakasının birleşip, tüm hatlar arasında bağlantı kurulmasını hedefliyoruz. Gölbaşı'mızı turizm, sanayi, öğrenci, tarım, sporun kenti haline getirmek için yeni projeleri ilçemize kazandırdık. Bunları yaparken tek başımıza yapmadık. Siz değerli yöneticilerimizle yaptığımız istişareler sonucu ilçemizin eksiklerini tespit ettik, gerekli adımları attık. Bu istişare kültürünü devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Biz büyük bir aileyiz" diye konuştu. - ANKARA