Başkanlık Bürosu Müdürü Haralambus, Hristodulidis'in seçim kampanyası harcamalarında yolsuzluk iddialarının ardından istifa etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde lider Hristodulidis'in yasa dışı seçim harcamaları iddiaları sonrası, başkanlık bürosu müdürü Haralambos Haralambus görevinden istifa etti. Hristodulidis’in eşi de sosyal medya baskıları nedeniyle sivil toplum kuruluşundaki görevini bırakmak zorunda kaldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde GKRY lideri Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddiasının ardından Rum Başkanlık Bürosu Müdürü Haralambos Haralambus istifa etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in eşi Lady Philippa Karsera, kendisine ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan baskıların ardından sivil toplum kuruluşu (STK) olan Bağımsız Sosyal Destek Ajansı (AFKS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Philippa Karsera'nın ardından Rum Başkanlık Bürosu Müdürü Haralambos Haralambus da sabah saatlerinde istifa etti. Haralambus paylaşımında, "Son günlerde, Hristodulidis'e şahsen zarar vermek, hükümeti sorgulamak ve vatanımızın imajını zedelemek için hedefli bir çaba sarf edildiğini" kaydederek, Başkan ve hükümetin yoğun, sistematik ve zorlu çalışmaları sonucunda son üç yılda elde edilen başarılardan gurur duyarak görevinden ayrıldığını belirtti.

Hristodulidis'in eşi istifa etmişti

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddiasının ardından Hristodulidis ve ailesi, eleştirilerin hedefi olmuştu. Hristodulidis'in eşi Lady Philippa Karsera, kendisine ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan baskıların ardından sivil toplum kuruluşu Bağımsız Sosyal Destek Ajansı (AFKS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti Karsera, yaptığı yazılı açıklamada son 24 saat içerisinde sosyal medya hesapları üzerinden kendisi ve çocukları hakkında yanlış haberler, iftira niteliğinde yorumlar ve asılsız davranış iddialarının dolaşıma sokulduğunu ifade etmişti. Bu paylaşımların eleştirel süzgeçten geçirilmeden kitlesel şekilde çoğaltılmasının ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Karsera, söz konusu saldırıların kendisinin ve ailesinin temel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini ve açık biçimde iftira içerdiğini aktarmıştı. Hristodulidis'in eşi olmanın bu tür saldırıları haklı ya da mazur kılmadığını belirten Karsera, kişinin haklarını savunmasının yalnızca bir hak değil, aynı zamanda bir yükümlülük olduğuna inandığını aktararak, hukuki sürecin de başlatıldığı bilgisini vermişti.

Hristodulidis'in seçimde finansman ihlali yaptığı iddiası

GKRY'de 8 Ocak'ta internete sızdırılan bir video ile GKRY lideri Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddia edilmişti. Bazı bölümleri gizli çekilen sekiz dakikalık videoda GKRY'nin eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in, "Seçimlerde yaklaşık 1 milyon euroluk bir üst sınır var. Bu yüzden bazen bu bütçenin üzerine çıkabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden parayı nakit olarak harcıyorlar. Size söylediğim şey bu, bu nakit para" dediği duyulmuştu. Hristodulidis'in nakit paraya ihtiyacı olduğunda eşi Philippa Karsera'nın kız kardeşi Kristia Karsera ile evli olan Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus'u aradığı öne sürülen videoda, Hristodulidis'in Karsera'nın söz konusu paraları "bağış" adı altında aldığı iddia edilmişti. - LEFKOŞA

