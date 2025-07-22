Gergerlioğlu'ndan Haddehane Projesine Eleştiri

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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kartepe'de planlanan haddehane projesinin çevresel etkilerini eleştirerek, projenin Kocaeli'de trafik, toprak, su ve hava kirliliğine neden olacağını savundu. Ayrıca proje hakkında yapılan itirazların sürecine de dikkat çekti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli'de kurulması planlanan haddehane projesini eleştirdi.

Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kartepe'de bir haddehane kurulmak istendiğini söyledi.

Bu tesisin "Kocaeli'de trafiği, toprağı, suyu ve havayı mahvedeceğini" ileri süren Gergerlioğlu, ÇED raporuna yapılan itirazın kabul edildiğini belirtti.

Yatırımcıların bu karara itiraz ettiğini aktaran Gergerlioğlu, "Biz de bununla ilgili bakanlığa itiraz yazısı veriyoruz ve diyoruz ki; 'Bu yeni başvuru da iptal edilsin, Bakanlık buna izin vermesin." diye konuştu.

Projenin, halkın sağlığını tehdit ettiğini savunan Gergerlioğlu, ayrıca kanalizasyon ve atık su sorunu da yaşanacağını iddia etti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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