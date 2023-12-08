Gergerlioğlu: Demokrasinin olmadığı yerde ekonomi gelişemez

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, demokrasinin olmadığı yerde ekonominin gelişemeyeceğini belirtti. Gergerlioğlu, insan hakları ihlalleri ve ekonomik sıkıntılar konusunda yapılan başvuruların arttığını ifade etti.

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, demokrasinin olmadığı yerde ekonominin gelişemeyeceğini belirtti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insan hakları eksenli bir siyaset yaptığını, kendisine gelen ihlal bildirilerini de Meclis'te değerlendirdiğini söyledi.

Kendisine iletilen şikayetler arasında ekonomik koşullara ilişkin başvuruların diğer ihlal konularının önüne geçerek birinci sırada yer aldığını ifade eden Gergerlioğlu, "2023 yılında tarafıma yapılan başvuru sayısı 1997'e ulaşmış durumda. Bu başvuruların 489'u yaşam koşulları ve ekonomik zorluklara ilişkin. Geçen sene en çok başvuru cezaevlerinden gelirken bu yıl ekonomik sıkıntılara ilişkin başvurular ön plana çıkmış vaziyette." dedi.

Gergerlioğlu, insan haklarının önemli bir konu olduğunu ve bu konunun sadece 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde gündeme gelmesini doğru bulmadıklarını söyledi. Türkiye'nin bu konuda yoğun çaba sarf etmesi gerektiğini savunan Gergerlioğlu, "İktidarın oluşturduğu demokrasiden, hukuktan uzak bir ortam dolayısıyla insan hakları ihlallerinde olduğu gibi ekonomik sıkıntılarda da büyük artış olduğunu görüyoruz. Demokrasiden uzaklaşılması önemsenecek bir konudur. Toplum, 'bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' dememelidir. Çünkü bu, hak ihlallerine ve ekonomik sıkıntılara neden olur. Demokrasinin olmadığı yerde ekonomi gelişemez. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir yerde yine ekonomi gelişemez." diye konuştu.

HEDEP Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp de bazı belediyelerdeki kayyum uygulamasıyla halkın iradesinin gasbedildiğini söyledi.

Terörle mücadele kapsamında yapılan uygulamaları eleştiren Gökalp, "Bitlis'te sürekli hale gelen askeri yasak bölge, güvenlik bölgesi ilanları ve sokağa çıkma yasakları başta köylerde yaşayan yurttaşlar olmak üzere bütün Bitlislilerin yaşamını tehdit eder hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.