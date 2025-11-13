Haberler

CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak "VAR"dan döner" dedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi Haber Videosunu İzle
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülmeye başlandığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP milletvekilleri, Bakan Bak'a 'kırmızı kart' gösterdi. Bakan Bak ise "VAR'dan döner" diyerek cevap verdi.

  • CHP milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişi sırasında kırmızı kart gösterdi.
  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP milletvekillerinin kırmızı kart göstermesi üzerine "VAR'dan döner" ifadesini kullandı.
  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesini görüşmeye başladı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.

CHP'DEN KIRMIZI KART, BAKAN'DAN "VAR" YANITI

CHP milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın salona girişi sırasında "kırmızı kart" gösterdi. Bunun üzerine Bak, "VAR'dan döner" ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin kartları göstermeye devam etmeleri üzerine Bakan Bak, "Millet size yıllardır kırmızı kart gösteriyor." dedi.

Komisyon'da Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
 MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

VAK VAK dönde BAK

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Şehri heyecan bastı! Yıldız golcü geri dönüyor
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.