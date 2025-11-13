CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak "VAR"dan döner" dedi
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülmeye başlandığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP milletvekilleri, Bakan Bak'a 'kırmızı kart' gösterdi. Bakan Bak ise "VAR'dan döner" diyerek cevap verdi.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.
CHP'DEN KIRMIZI KART, BAKAN'DAN "VAR" YANITI
CHP milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın salona girişi sırasında "kırmızı kart" gösterdi. Bunun üzerine Bak, "VAR'dan döner" ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin kartları göstermeye devam etmeleri üzerine Bakan Bak, "Millet size yıllardır kırmızı kart gösteriyor." dedi.
Komisyon'da Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.