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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Hatay İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Hatay İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hatay'ın gençleri, çocukları spor yapacak, vakitlerini tesislerde geçirecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hatay'ın gençleri, çocukları spor yapacak, vakitlerini tesislerde geçirecek. İşte bunun için 6,5 milyar liralık yatırımı hep beraber yapacağız, başlatacağız, Hatay spor şehri olacak." dedi.

Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün katılımıyla Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Kongrenin hayırlı olmasını temenni eden Bak, şöyle konuştu:

"Hatay için çalışmaya devam edeceğiz. İl başkanımız Mustafa Erdoğan Bey'e, teşkilattaki arkadaşlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, bu davaya hizmet eden, kapı kapı dolaşan kadın kollarımıza, bayrakları asan gençlik kollarımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a, bu davaya gönül vermiş herkese selamlarımızı sunuyoruz. İşte AK Parti böyle bir parti, hep beraber Hatay'ı ayağa kaldıracağız. Hep beraber burası için, Hatay için, ülkemiz için çalışacağız. Görüyorsunuz, 6 Şubat depreminde canlarımızı kaybettik. Herkes dedi ki 'Burası ayağa kalkmaz.' ama Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 'Biz bu konutları da bitireceğiz, Hatay'ı da inşa edeceğiz ve bölgeyi de inşa edeceğiz.' İşte sonuçları görüyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz."

Bak, Bakanlıkların ve teşkilatın çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek hep beraber Hatay'ı ayağa kaldıracaklarını dile getirdi.

"Hatay spor şehri olacak"

Hatay ayağa kalktığı zaman spor tesislerinin de hazır olacağının altını çizen Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hep beraber her ilçemize, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, belediyemizle beraber, hiçbir ilçeye ayrım yapmadan hizmetleri götüreceğiz. Hatay'ın gençleri, çocukları spor yapacak, vakitlerini tesislerde geçirecek. İşte bunun için 6,5 milyar liralık yatırımı hep beraber yapacağız, başlatacağız, Hatay spor şehri olacak. İşte bunun için biz hazırız, öğrencilerimize yurt yapıyoruz, gençlik merkezleri yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak emrinizdeyiz."

Bakan Bak, Hatay'ın Suriyelilere ev sahipliği yaptığını, gönüllerini açtığını belirterek, "Şimdi Suriye'deki gelişmeleri hep beraber görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ilk günden itibaren şunu söyledi, 'Biz mazlumların yanındayız, sonuna kadar da mazlumların yanında olacağız.' Yine dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dik durdu ve tüm kürsülerden şunu söyledi, 'Biz mazlumların yanındayız, Gazze'de de mazlumların yanındayız, Filistin'de de yanındayız, Suriye'de yanındayız.' İşte kimsesizlerin kimsesi, sessiz çığlıkların sesi Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak böyle bir şey." ifadesini kullandı.

Bak, İl Başkanı Mustafa Erdoğan'a ekibiyle yolunun açık olmasını temennisinde bulundu.

"Terörsüz Suriye istiyoruz "

Suriye'de bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Terörsüz Suriye istiyoruz ve orada bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İşte yapılanlar ortada, şimdi Hatay, Suriye için çok kritik bir noktada, lojistik olarak, hizmet olarak ve devletimizin Suriye politikası açısından çok önemli. O nedenle biz, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile belediyelerimizle beraber bölgemize ve bu ülke için hizmete devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Politika
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