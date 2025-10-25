Gençlik ve Spor Bakanı Faik Çetiner İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor yazarı Faik Çetiner için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Faik Çetiner için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor basınının değerli ismi, duayen gazeteci Faik Çetiner'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." - ANKARA