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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kastamonu'da Ziyaretlerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kastamonu'da Ziyaretlerde Bulundu
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kastamonu'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin ve sporun yüzyılı olması açısından yapılacak çalışmalara vurgu yaptı.

Kastamonu'da ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, " Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin ve sporun yüzyılı olması noktasında bize düşen kısımla ilgili elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'yu ziyaret etti. İlk olarak Kastamonu Valiliğini ziyaret eden Eminoğlu, Vali Meftun Dallı ile bir süre görüştü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Eminoğlu, daha sonra AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Partililere seslenen Eminoğlu, "Cumhurbaşkanımız, Ayasofya'nın açılışında, 'Ayasofya'nın dirilişi başta Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğüne kavuşmasına katkısı olacağı gibi bütün dünyadaki mazlumların ve mağdurların dirilişine vesile olacak' diye ifadede bulunmuştu. Bugün hemen yanı başımızda 40 binin üzerinde şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Orada devam eden bir süreç var. O yüzden Türkiye'nin bu anlamda daha güçlü olması gerekiyor. O yüzden içinden geçtiğimiz bu süreçte teşkilatlarımızın çok daha diri, daha güçlü olarak çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor" dedi.

Kastamonu'daki spor yatırımları ile ilgili de konuşan Eminoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Türkiye Yüzyılı'nın, gençlerin ve sporun yüzyılı olması noktasında bize düşen kısımla ilgili elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye sathında önemli çalışmalar var" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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