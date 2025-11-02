GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

Kamuoyu araştırma şirketi GENAR son anketinde 2 bin 200 katılımcıya "AK Parti-CHP rekabeti, ekonomi ve Terörsüz Türkiye süreci" konularını sordu. GENAR Araştırma Danışmanlık Eğitim Başkanı İhsan Aktaş, GENAR'ın ekim ayı raporunu Yeni Şafak'taki yazısında paylaştı.

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK ÇOK DÜŞÜK

GENAR'ın Ekim ayı raporuna göre; "Bugün bir milletvekili seçimi yapılsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların yanıtlarına göre partilerin aldığı oy oranları şöyle oluştu:

Ak Parti yüzde 33,7

yüzde 33,7 CHP yüzde 31,8

DEM Parti yüzde 9,4

MHP yüzde 8,4

İYİ Parti yüzde 4,5

Zafer Partisi yüzde 3,7

Yeniden Refah yüzde 2,8

Anahtar Parti yüzde 2,1

TİP yüzde 1,3

Saadet Partisi yüzde 1,1

Diğer yüzde 1,2.

"SON 6 AYDIR TABLO BU VERİLERE YAKIN SEYREDİYOR"

Anket sonuçlarını değerlendiren İhsan Aktaş, "Son altı aydır tablo bu verilere yakın seyrediyor; partiler arası rekabette köklü bir değişiklik görülmüyor. İlk bakışta Türkiye siyaseti, AK Parti ile CHP rekabetine sahne oluyor gibi görünse de MHP'nin Cumhur İttifakı içindeki konumu, DEM Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecinde alacağı tutum, Yeniden Refah ve Saadet gibi milliyetçi partilerin pozisyonu hem AK Parti-CHP rekabetini hem de kendi siyasetlerini kökten etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNUNA 'EKONOMİ' DİYOR"

"Ülkemizin en önemli sorunu nedir?" sorusuna vatandaşların çoğunluğunun "Ekonomi" yanıtını verdiğini ifade eden Aktaş, "Bu kadar yüksek bir ekonomik kaygı düzeyine rağmen AK Parti'nin birinciliğini koruması şu anlama gelir: Ekonomide yaşanacak küçük bir iyileşme, Cumhur İttifakı'na en az 5 puan kazandırabilir. Bu da hâlen Cumhur İttifakı'nın siyasal rekabette avantajlı konumda olduğunu gösteriyor.

MHP ve DEM Parti kendi pozisyonlarını koruyor. MHP'nin seçimlerde aldığı oy, kamuoyu araştırmalarında ölçülenden yaklaşık iki puan daha yüksek çıkıyor. MHP ve DEM dışındaki partiler ise seçim sürecine girildiğinde alacakları pozisyona göre anlam kazanacaktır." diye konuştu.

"SÜREÇTE EN DİKKAT ÇEKİCİ DEĞİŞİM CHP SEÇMENİNDE"

Aktaş, "'Terörsüz Türkiye' sürecine verilen toplumsal destek gün geçtikçe artmaktadır. Bu süreçte en dikkat çekici değişim, CHP seçmeninde yaşanmaktadır. Her ay, CHP seçmeninin sürece verdiği destek artmaktadır." dedi.

AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 89.9'UNDEN SÜRECE DESTEK

GENAR araştırmasına göre, toplum genelinde Terörsüz Türkiye sürecini destekleyenlerin oranı yüzde 69,7, desteklemeyenlerin oranı yüzde 20,7, fikri olmayanların oranı ise yüzde 9,6 olarak kaydedildi.

Terörsüz Türkiye sürecine verilen desteğin siyasi partilere göre dağılımı şu şekilde:

AK Parti seçmeninin yüzde 89,9'u, MHP seçmeninin yüzde 81,9'u, DEM Parti seçmeninin yüzde 79,9'u, CHP seçmeninin yüzde 56,8'i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 37,5'i

Verileri değerlendiren İhsan Aktaş, "Bu tablo, sürecin ideolojik değil, milli bir mesele olarak algılandığını; farklı siyasi tabanlarda da anlamlı karşılık bulduğunu göstermektedir. Özellikle CHP seçmeninin yarısından fazlasının desteği, Türkiye'de barış ve güvenlik arayışının parti sınırlarını aşan bir toplumsal uzlaşıya dönüştüğünü işaret ediyor." ifadelerini kullandı.