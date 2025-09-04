Gediz Kavşağı Projesinde İncelemeler Tamamlandı

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Şehzadeler ilçesinde Gediz Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert ile şantiye alanına gelen Yenişehirlioğlu, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü görevlilerinden ve projede görevli mühendislerden bilgi aldı.

Şantiyedeki incelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yenişehirlioğlu, Manisa-İzmir çevre yolu, Akhisar ve Turgutlu güzergahlarının kesişim noktasında bulunan Gediz Kavşağı'ndan normal dönemde günlük 30 bin, yoğun dönemde ise 50 bin civarında araç geçtiği söyledi.

Köprülü kavşağın tamamlanmasıyla zaman ve akaryakıttan yıllık ortalama 220 milyon lira tasarruf sağlanacağını aktaran Yenişehirlioğlu, "Eser ve hizmet siyaseti yapmaya devam ediyoruz. İşte bu eser, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla şehrimizin geleceğine bırakılan kalıcı bir miras olacaktır. Manisa'mız üretimin, tarımın, teknoloji ve insan kaynağının yıldızı olduğu gibi bu yatırımla birlikte ulaşım ve erişimde de öncü şehir olma potansiyelini perçinleyecektir." dedi.

Şehir trafiğini rahatlatacak ve 608 milyon liralık proje bedeline sahip kavşakta şu ana kadar yüzde 68 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını belirten Yenişehirlioğlu, çalışmaların planlandığı şekilde 2026 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade etti.

Manisa Valisi Özkan da kavşağın şehrin önemli bir ihtiyacına karşılık geldiğini belirterek, "Bu kavşağın yapılmasıyla inşallah trafik sorunu ortadan kalkmış olur. Trafiğin akışı çok daha sağlıklı bir mecraya kavuşur ve kaza oranlarında da azalma olur." diye konuştu.

İncelemelere AK Parti Manisa İl Başkan Vekili Emre Şener ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband ve diğer ilgililer de katıldı.