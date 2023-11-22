Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yeni Atama

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Halil Konca'nın İzmir Polis Okuluna tayini nedeniyle boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Barış Tosun görevine başladı. Tosun, Gediz'e hizmet etmek ve halkın güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Halil Konca'nın İzmir Polis Okuluna tayini nedeniyle boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Barış Tosun görevine başladı.

Yeniden Gediz'de İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktan memnun olduğunu söyleyen Barış Tosun, "Gediz'e hizmet için geldiğini ve Gediz halkının huzur ve güvenini sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını" ifade etti.

Daha öncede Gediz'de çalıştığını belirten Müdür Barış Tosun, "Gediz'i biliyorum, tanıyorum. Hizmet için buradayız. Hukuk çerçevesinde hizmetlerimizi elimizden geldiğince gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Müdür Barış Tosun Evli ve 2 çocuk babası. - KÜTAHYA