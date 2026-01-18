Haberler

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nde Teknokratlar Göreve Başladı

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nde Teknokratlar Göreve Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, komitenin üyelerini tanıttı. Ekonomi, tarım, sağlık, konut, içişleri ve diğer alanlarda uzmanlardan oluşan komitenin amacı, Gazze'deki Filistin halkına hizmet etmek.

GAZZE Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, teknokratlardan oluşan komite üyelerini duyurdu.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Mısır basınına yaptığı açıklamada, kendisinin bir akademisyen olarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesine liderlik ettiğini bildirdi. Gazze'de ekonomi, ticaret ve sanayi alanında sorumluluklar üstlenmek üzere mühendis Aid Ebu Ramazan'ın komitede yer aldığını söyleyen Şaas, "Abdülkerim Aşur da tarımdan sorumlu üyemizdir. Doktor Aid Yagi de sağlıktan sorumlu üye olurken, mühendis Usame es-Sadavi de konutlardan sorumlu üyemizdir. Adaletten sorumlu üyemiz de Adnan Ebu Verde oldu" ifadelerini kullandı.

Gazze'de içişleri ve güvenlikten sorumlu üyenin de Sami Nesman olduğunu aktaran Şaas, Ali Berhum'un su ve belediye işlerinden, Beşir er-Rays'ın maliyeden, Hena Terzi'nin sosyal işlerden, Cebr ed-Daur'un eğitimden ve Ömer eş-Şimali'nin iletişimden sorumlu üyeler olduklarını kaydetti.

Şaas, Gazze'deki Filistin halkına hizmet edecek komiteyi Kahire'de oluşturduklarını belirterek, teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Gazze'deki Filistinlilerin acılarını hafifletmek için kurulduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak