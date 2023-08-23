Fransa Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı: Fransa'nın Afrika'daki Yeri Politikalarını Gözden Geçirmesine Bağlı

Fransa Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı Roger Karoutchi, ülkesinin Afrika kıtasında kalıcı olmasının buradaki pozisyonunu gözden geçirmesine bağlı olduğunu söyledi. Karoutchi, Fransa'nın son dönemde Afrika kıtasında alan kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ülkenin Afrika'ya yönelik politikalarını değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı Roger Karoutchi, ülkesinin Afrika kıtasında kalıcı olmasının buradaki pozisyonunu gözden geçirmesine bağlı olduğunu söyledi.

Senatör Karoutchi, Europe 1 radyosuna, Fransa'nın son dönemde Afrika kıtasında alan kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Afrika'daki politikalarını değiştirmesi gerektiğine dair bazı senatörlerle birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a açık mektup gönderen Karoutchi, Paris'in kıtadaki yerini sağlamlaştırmak için sürekli olarak terörle mücadele ve eskiden yapılan işbirliği anlaşmalarına atıfta bulunduğunu kaydetti.

Karoutchi, bu argümanların işe yaramadığını ve Fransa'nın kıtadaki birçok ülkede saf dışı bırakıldığına dikkati çekerek, "Fransa'nın Afrika'da hala yeri var bu da politikalarını yeniden gözden geçirmesine bağlı." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Mali'de, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Burkina Faso'da son olarak da Nijer'de saf dışı bırakılmasını örnek gösteren Karoutchi, şunları kaydetti.

"Burada sorulması gereken şey neden bu ülkelerin yönetimleri Wagner'i bizim askerlerimize tercih ediyor. Eski sömürgecisine (Fransa) karşı, halkı birleştirmek için neden harici anlaşmalara yöneliyor. Bunu değiştirmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Macron'a bunun için mektup gönderdik."

Karoutchi, Fransa'nın Afrika'ya yönelik ekonomik, kültürel ve askeri politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini ve ortaya konulan yeni fikirlerin topluma ulaşması için kıtadaki medyasını daha fazla desteklemek zorunda olduğunu ifade etti.

Fransız Senatör, ülkesinin Afrika'ya yönelik neo-kolonyal politikalar döneminin artık bittiğinin kabul edilmesini gerektiğini vurguladı.