Fransa'da Yeni Başbakan Lecornu Göreve Başladı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeniden başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, "Fransızları çileden çıkaran bu siyasi krize ve Fransa'nın imajına ve çıkarlarına zarar veren bu istikrarsızlığa bir son verilmelidir" dedi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni hükümeti kurmakla yeniden görevlendirdiği Başbakan Sebastien Lecornu, görevi kabul ettiğini duyurdu. Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı tarafından bana verilen, yıl sonuna kadar Fransa'ya bir bütçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın günlük yaşamındaki sorunları çözmek için görevi kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkede uzun süredir devam eden siyasi belirsizliğe dikkat çeken Lecornu, "Fransızları çileden çıkaran bu siyasi krize ve Fransa'nın imajına ve çıkarlarına zarar veren bu istikrarsızlığa bir son verilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönemde hükümetin önceliklerine de değinen Lecornu, parlamentoda son günlerde yapılan istişarelerde gündeme gelen tüm konuların açık biçimde tartışılacağını ve sonuçlandırılacağını belirtti. Kamu maliyesinin düzeltilmesinin Fransa'nın geleceği ve egemenliği için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Lecornu, "Hiç kimse bu gereklilikten kaçınamaz" dedi.

Lecornu ayrıca, yeni kabineye girecek isimlerin 2027 başkanlık seçimlerinden uzak durmayı taahhüt edeceğini ve hükümetin yenilenmeyi ve yetkinliklerin çeşitliliğini yansıtacağını söyleyerek, "Bu görevi başarıyla yerine getirmek için elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu.