Fransa'da Yeni Başbakan Atandı: Sebastien Lecornu

Fransa'da dün Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşen Başbakan François Bayrou hükümetinin ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev süresi dolan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron'un Lecornu'dan, kabinesini kurmadan önce bütçe ve diğer politikalar konusunda uzlaşma sağlamak amacıyla parlamentodaki tüm siyasi güçlerle görüşmesini istediğini belirtti.

Lecornu, Fransa'yı mali çıkmazdan kurtarmak ve kitlesel protestoları bastırmak zorunda kalacak. Fransa'da yarın ülke çapında gösteriler planlanıyor, ardından 18 Eylül'de ise daha geniş çaplı bir sendika grevi yapılacak.

Lecornu, son bir yılda Fransa'da göreve gelen dördüncü başbakan oldu. - PARİS