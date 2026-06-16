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Dışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye, Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeye devam edecek"

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna meselesinin çözümünde ara buluculuk rolünü sürdüreceğini ve her türlü desteği vereceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da yaptığı heyetlerarası görüşmede, " Türkiye, Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeye devam edecek. Her türlü ara buluculuk rolüne katkıda bulunacak, kendisinin oynayabileceği ara buluculuk rollerini oynamaya devam edecek" dedi.

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Moskova'ya geldi. Fidan, bugün Lavrov başkanlığındaki ile Rus heyetle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan heyetlerarası görüşmede yaptığı açılış konuşmasında, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ve bizlerin çalışmalarıyla giderek daha da iyiye gitmekte. Aramızdaki üst düzey ziyaretler ve koordinasyon çalışmaları kesintisiz devam etmekte. Başta liderlerimiz, bizler, diğer bakanlarımız, bürokratlarımız, iş adamlarımız sürekli iki ülke arasındaki ilişkiyi birçok alanda nasıl ileri götürürüz, onun çalışmaları içerisindeler" dedi.

Rusya temaslarına değinen Fidan, "Rusya ziyaretim esnasında hem ikili konuları hem bölgesel konuları derinlemesine konuşma imkanımız olacak. Türkiye-Rusya ticaret konusunda, enerji konusunda ve bağlantısallık konusunda gerçekten çok ciddi projeleri hem şu anda yürütüyorlar hem de potansiyel projelerin üzerinde değerlendirmelerde bulunuyorlar" diye konuştu.

Bölgesel konulara da değinen Bakan Fidan, "Diğer taraftan bölgesel konularda sizin de ifade ettiğiniz gibi Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunacağız. Bu açılış konuşmasında şunu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye, Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeye devam edecek. Her türlü ara buluculuk rolüne katkıda bulunacak, kendisinin oynayabileceği ara buluculuk rollerini oynamaya devam edecek, çünkü devam eden savaş bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da arttırmakta. Bunun bir an önce son bulması gerekiyor. Ben bir kez daha yapacağımız görüşmelerin hayırlı olmasını şimdiden diliyorum" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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