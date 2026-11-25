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Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Başbakan Ali Zeydi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) sınır güvenliği ve petrol sahalarına yönelik aldığı kararların dayanağını oluşturan anayasal yetkileri yorumlayarak, federal hükümetin sınır güvenliği, sınır kapıları, petrol ve doğal gaz faaliyetleri ile mali gelirler üzerindeki yetkilerini teyit etti.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkedeki petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki dört vilayette bulunan petrol sahalarının yönetiminin Irak Petrol Bakanlığı'na devredilmesini istemişti. Petrol sahalarının güvenliğinin artırılması, sınır kapılarının denetim altına alınması ve petrol sevkiyatının elektronik sistemler aracılığıyla izlenmesi yönündeki talimatların ardından Irak'taki en yüksek yargı organı Federal Yüksek Mahkeme, Zeydi'nin talebi üzerine hazırladığı 268/Federal/2026 sayılı kararını oylamaya sundu. Federal hükümet ile IKBY arasındaki yetki paylaşımının devletin birliğini ve egemenliğini zedelememesi gerektiği vurgulanan karar, oy çokluğuyla kabul edildi.

Mahkeme, kararında federal hükümetin Irak'ın bütün uluslararası sınırlarını koruma ve güvenliğini sağlama yetkisinin bulunduğunu belirterek, bu kapsamda IKBY sınırları içerisinde kalan bölgelerde de federal silahlı kuvvetlerin konuşlandırılabileceğine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, IKBY'deki tüm sınır kapılarında federal makamların denetim ve gözetim yetkisine sahip olduğunu, gümrük işlemlerinin federal kurumlarla elektronik ortamda bağlantılı ulusal bir sistem üzerinden yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Petrol ve gelirler üzerindeki federal yetkiler

Kararda, petrol ve doğal gazın yönetiminin federal hükümet ile üretici bölgelerin yönetimleri tarafından birlikte yürütülmesi gerektiği belirtilirken, Federal Petrol Bakanlığı ve ilgili denetim kurumlarının petrol sahaları, üretim, çıkarma, pazarlama ve ihracat faaliyetleri ile sözleşmeler üzerinde denetim ve inceleme yetkisi bulunduğu ifade edildi.

Mahkeme, IKBY dahil Irak genelinde gümrük tarifelerinin belirlenmesi, vergi ve harç gelirleri ile petrol dışı kamu gelirlerinin denetlenmesi ve devlet hazinesine aktarılmasının federal hükümetin yetkileri arasında olduğunu bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı