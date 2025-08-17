Fatih Erbakan: Türkiye'de İşler İyi Gitmiyor, Erken Seçim İstiyoruz

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'de işlerin iyi gitmediğini belirterek, " Türkiye'de işler iyi gitmiyor, iyiye de gitmiyor. Buradan iktidara sesleniyoruz. 2026 yılının ilkbaharında erken seçim sandığını bu milletin önüne getirmektir. Yapacağınız en hayırlı şey erken seçim sandığını getirmektir." dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan Malatya'da partisinin 3'üncü Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Erbakan 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aradan geçen 2,5 yıla rağmen yaraların gerektiği gibi sarılmadığını gördüklerini belirtti. Erbakan, "21'inci asrı yaşadığımız şu günlerde triyon dolarlık milli gelire sahip, 86 milyon nüfusa sahip bölgesel güç olduk, dünyanın sayılı ülkelerinden olduk dedikleri bir dönemde depremden 2,5 sene geçen zamandan sonra manzaraya baktığımızda bu anlatılanların maalesef Malatya'da vücut bulmadığını ve Türkiye'mize yakışacak yara sarma operasyonunun yapılmadığını görüyoruz. Yaralar gerektiği gibi sarılmadı. Triyonlar faize, imtiyazlı holdinglere, kamulardaki lüks ve şatafata giderken, deprem bölgesine gelince yaralar maalesef sarılmadı. Türkiye genelinde yaşanan büyük don felaketinden en çok etkilenen Malatyalı kayısı üreticileri olmuş ancak devletin desteğini, olması gerektiği gibi yanlarında görememişlerdir. Bu sorunların hepsinin çözümü geçmişte olduğu gibi bugünde Milli Görüşte ve Yeniden Refah'tadır." İfadesini kullandı.

'YOKSULLUK SINIRI 90 BİN TL SEVİYESİNE ULAŞTI'

Yoksulluk sınırının 90 bin TL seviyesine ulaştığın ifade eden Erbakan, "Bugün Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırı altında gelire, yüzde 85'i yoksulluk sınır altında gelire sahip. Matematik olarak halkın yüzde 45'i elde ettiği gelirle sağlıklı ve düzenli beslenebilmekten aciz durumdadır. Yoksulluk sınırı 90 bin TL'ye dayandı ama asgari ücret 22 bin 100 TL. Paylaşımda, gelir dağılımda, servet dağılımda adalet yok. 23 senede Türkiye'de adaletten eser bırakmadılar. 4.8 triyon lira bu milletin bankalara borcu var. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde bu milletin bankalara borcu 6.6 milyar liraydı. Tam 800 misli artmış. Nüfusun 4'te 1'inden daha fazla icra ve iflas dosyası var. Avrupa İstatistik Ofisi Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısını 13.8 milyon olarak verdi. Avrupa Birliği ülkelerinin toplam işsiz sayısından daha fazla işsiz sadece Türkiye'de var. 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için yüzde 4 artı 4 zam teklifi yapıyor. El insaf. Bugün TÜİK'in enflasyonu bile yüzde 32,5 seviyesine gelmiş, bağımsız akademisyenlerin en yakın hesapladığı enflasyon yüzde 60 seviyesinde duruyor, bunlar '2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için yüzde 4 artı 4 zam vereceğim' diyor" ifadelerini kullandı.

'2026'NIN İLKBAHARINDA ERKEN SEÇİM SANDIĞINI BU MİLLETİN ÖNÜNE GETİR'

Gazze'de kanayan yaranın hala ciğerleri yakmaya devam ettiğini belirten Erbakan, "Gazze'deki kanayan yaramız halen ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor. Oradaki açlık, susuzluk, perişanlık ümmet ve millet olarak bizi perişan ediyor. Bizim yetki sahibi yetkililerimiz ne yapıyor? Bir kuru ekmek ile bir damla suyu oraya ulaştırmaktan aciz haldeler. 23 senelik tek başına iktidar olarak bu yetkiye sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözetiminde yardım koridoru oluşturup bir ekmek bir su ulaştıramadıktan sonra siz ne işe yararsınız? 7 Ekim olayları başladığı günden itibaren söylüyorum. Şu İsrail'e istihbarat sağlayan Malatya Kürecik'teki Radar Üssü'nü kapatın diyorum ama kapatmıyorlar. Bir İspanya kadar olamayan hükümet ve iktidar ile maalesef karşı karşıyayız. Türkiye'de işler iyi gitmiyor, iyiye de gitmiyor. Buradan iktidara sesleniyoruz. 2026 yılının ilkbaharında erken seçim sandığını bu milletin önüne getirmektir. Yapacağınız en hayırlı şey erken seçim sandığını getirmektir. O zaman bu aziz millet feraseti ile hareket edecek Milli Görüş'ü seçecek ve sizde bu ülke nasıl yönetilir, ekonomi ve dış politika nasıl olmuş göreceksiniz." diye konuştu.