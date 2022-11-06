Fatih Erbakan, tekrar Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı seçildi

YENİDEN Refah Partisi'nin 2'nci Olağan Kongresi'nde mevcut Genel Başkan Fatih Erbakan, 1225 delegenin tümünün oylarını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Yeniden Refah Partisi'nin 2'nci Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye partililerin yanı sıra, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım davetli olarak katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kongre ile birlikte seçim çalışmalarının da fiilen başladığını söyleyerek, "Artık Yeniden Refah var; elhamdülillah. Hak geldi, batıl zail oldu. Su göründü, teyemmüm bozuldu. Buradan açıkça ifade ediyorum; metalleri yorulmuş, boyaları dökülmüş, artık bu millete verecek bir şeyi bulunmayan mevcut iktidarın emeklilik zamanı gelmiştir. 6 benzemezin bir araya gelmeye çalıştığı masadakilerle, iktidarda bulunan kasa başındakilerin millete verecek bir şeyi yoktur" diye konuştu.

Erbakan, tek aday olarak girdiği seçimde 1225 delegenin tümünün oylarıyla yeniden genel başkan seçildi.