AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa ilçesi ziyaretlerinde Hopaspor Kulübü, esnaf ve Hopa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Çelik, sağlık ve ekonomik konularda önemli bilgiler paylaştı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hopaspor Kulübü'nü ziyaret eden Çelik, inşaatı devam eden şehir stadında incelemelerde bulundu.

Çelik, şehrin takımının başarısının herkes için ortak bir değer olduğunu belirterek, "Bugün Hopaspor'un başarısı için el birliğiyle, gönül birliğiyle hareket etme zamanıdır." dedi.

Esnafı da ziyaret eden Çelik, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nda ilçenin ekonomik sorunlarının ele alındığı toplantıya katıldı.

Hopa Devlet Hastanesi'ne gelen Çelik, İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Hastanede kurulumu tamamlanan yeni MR cihazının kısa sürede hizmete başlayacağını belirten Çelik, cihazın faaliyete geçmesiyle Hopa ve çevre ilçelerden yapılan sevklerin büyük ölçüde azalacağını kaydetti.

Sağlık alanında Artvin genelinde önemli yatırımların hayata geçirildiğinin altını çizen Çelik, Artvin'e kazandırılması planlanan 400 yataklı yeni hastane projesinde de son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Politika
