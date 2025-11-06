Haberler

Esnaf Kredileri İçin Yeni Düzenleme Talebi

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda esnafın Hazine faiz destekli kredi kullanımında fatura zorunluluğunun kaldırılmasını istedi. Akgül, mevcut durumun esnafı olumsuz etkilediğini belirtti ve yeni düzenlemeler talep etti.

Ak Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Esnaf Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi'nde esnafın fatura zorunluluğunun kaldırılması talebinde bulundu.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesi ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumunun ardından Komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmasıyla süren toplantıda Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri de görüşlerini dile getirdi. Bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, geçen dönem Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yürürlüğe giren 'Esnaf ve Sanatkarlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar'da yer alan madde ile esnaf tarafından alınan kredinin harcamada fatura ile kaynaklandırmasının esnaf ve sanatkarları olumsuz etkilediğini belirterek, Bakan Şimşek'ten konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapılmasını talep etti. Akgül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bir sene içerisinde biz buradaki bazı mevzuları tüm Türkiye'deki esnafla denemeye kalktık, uğraştık, didindik ancak başarı sağlayamadık. Şöyle ki bir kere önümüzdeki ocak ayından itibaren esnaf aldığı kredilerin yüzde 33'ünü faturalandıracak. Önümüzdeki yıl ise yüzde 70'ini faturalandıracak. Bunu sizinle konuşurken söylemiştik. Sayın Bakanım, şimdi, esnaf gerçekten küçük ve şu anda hakikaten çok sıkıntı yaşıyor. Özellikle köylere varana kadar AVM'ler açıldı. Yani esnafın bir tek desteği var, o da sübvansiyonlu kredi ve şu ana kadar Allah razı olsun destek verdiniz, 280 milyar verdiniz ve bankaya bir kuruş borcu yok. Ancak şimdi bu faturayı getirirsek yeni bir sistem geliyor. Esnaf bu faturayı bulamıyor, bulamaz ancak parayla satın alacak. Yeni bir düzen ortaya çıkacak, o da fatura satın alması."

Konuşması esnasında muhalefet vekillerinden de alkış alan Akgül, CHP'li ve İYİ Partili vekiller tarafından desteklendi. Akgül, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın şu ana kadar yaptığı düzenlemelerle esnaf olmayanların esnaf kredilerine ulaşamadığının altını çizerek, "Eskiden bir yakını esnaf varken krediyi onunla alıyordu. Ama şu anda hemen anında, Maliye de, Halk Bankası da, biz de bunu önlüyoruz. Kesinlikle bir tane kaçak yok ama biz bu fatura düzenine geçersek bu demektir ki esnafın bir tane umut kapısı olan kredi de verilmeyecek, kesinlikle bunu kimse alamayacak. Kararnamede bir de diyor ki: 'Esnafın borcu olmaması lazım.' Borçsuz esnaf olur mu? Onun için bir gözden geçirirseniz çok sevinirim. Bunun değişmesi lazım" açıklamasında bulundu.

Esnafın bir diğer talebinin prim eşitlemesi düzenlemesi olduğunu kaydeden Akgül, yeni dönemde 7200 prim günü olan Bağ-Kur'lu esnafın SSK prim günü ile eşitlenerek 5400 prim gününe düşürülmesi için çalışma başlatılmasını da talep etti. - ANKARA

