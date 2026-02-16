Eskişehir için 3 bin 406 hektarlık yeni sanayi alanı müjdesi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, ' Türkiye'nin Yeni Sanayi Planı' kapsamında Eskişehir'in 3 bin 406 hektarlık alan ile mega endüstri bölgeleri arasına dahil edildiğini açıkladı.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştıkları bir sürecin güzel sonucunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bu adımın şehrin geleceğine atılmış güçlü bir imza olduğunu belirtti. Milletvekili Hatipoğlu; toplam 3 bin 406 hektarlık planlanan alanın yeni yatırımlar, fabrikalar, gençler için iş kapıları demek ve şehrin ihracatı ile üretim gücünün daha da büyümesi demek olduğuna dikkat çekti. Hatipoğlu'nun konuyla ilgili açıklamasında, "Görüşmeler yaptık, kapılar çaldık, şehrimizin üretim gücünü, sanayi kültürünü, nitelikli insan kaynağını tek tek anlattık. Çünkü biliyorduk ki Eskişehir bu vizyonun dışında kalamazdı. Eskişehir çalışırsa kazanır, Eskişehir üretirse Türkiye güçlenir. Şehrimize hayırlı olsun. Daha yapacak çok işimiz var" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR