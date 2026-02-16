Haberler

Eskişehir için 3 bin 406 hektarlık yeni sanayi alanı müjdesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye'nin Yeni Sanayi Planı kapsamında Eskişehir'in 3 bin 406 hektarlık alan ile mega endüstri bölgeleri arasına dahil edildiğini açıkladı. Bu adımın şehrin geleceği için önemli fırsatlar sunacağını vurguladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, ' Türkiye'nin Yeni Sanayi Planı' kapsamında Eskişehir'in 3 bin 406 hektarlık alan ile mega endüstri bölgeleri arasına dahil edildiğini açıkladı.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştıkları bir sürecin güzel sonucunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bu adımın şehrin geleceğine atılmış güçlü bir imza olduğunu belirtti. Milletvekili Hatipoğlu; toplam 3 bin 406 hektarlık planlanan alanın yeni yatırımlar, fabrikalar, gençler için iş kapıları demek ve şehrin ihracatı ile üretim gücünün daha da büyümesi demek olduğuna dikkat çekti. Hatipoğlu'nun konuyla ilgili açıklamasında, "Görüşmeler yaptık, kapılar çaldık, şehrimizin üretim gücünü, sanayi kültürünü, nitelikli insan kaynağını tek tek anlattık. Çünkü biliyorduk ki Eskişehir bu vizyonun dışında kalamazdı. Eskişehir çalışırsa kazanır, Eskişehir üretirse Türkiye güçlenir. Şehrimize hayırlı olsun. Daha yapacak çok işimiz var" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir

Yarın Galatasaray tarihine geçebilir