Eskişehir'e 25 Yeni Spor Tesisi ve Atlı Okçuluk Merkezi Geliyor

Eskişehir'e 25 Yeni Spor Tesisi ve Atlı Okçuluk Merkezi Geliyor
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Spor Toto Teşkilatı ile imzalanan protokol ile Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerine toplam 25 yeni spor tesisi ve bir Atlı Okçuluk Merkezi kazandırılacağını duyurdu. Bu yatırımlar, gençler için spor olanaklarını artırmayı hedefliyor.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda imzalanan protokol çerçevesinde kente 25 yeni spor tesisi ve Atlı Okçuluk Merkezi kazandırılacağını açıkladı.

Milletvekili Hatipoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak ile Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kalın'la birlikte Ankara'da bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndaki protokol imza törenine katılım sağladı. Protokolle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerimizdeki okullarımızın bahçelerine kazandırılacak olan 13 halı saha, 12 voleybol ve basketbol sahası olmak üzere toplam 25 spor tesisi yalnızca öğrencilerimize değil, aynı zamanda mahallelerimizdeki gençlerimize ve spor kulüplerimize hizmet edecek. Bununla birlikte, Tepebaşı ilçemiz Yusuflar Mahallesi'nde kurulacak Atlı Okçuluk Merkezi çerçevesinde; atlı okçuluk ve cirit branşlarına yönelik, 36 at kapasiteli modern at ahırları da inşa edilecek. Bu yatırımlar, gençliğimizi sporla buluşturacak, mahallelerimizi canlandıracak ve geleneksel sporlarımızı yaşatacak nitelikte önemli adımlardır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde; spor altyapısını güçlendirmeye, gençlerimize yatırım yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

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