Eskipazar OSB'de yatırımlar bir bir hayata geçiriliyor

Ulaşım ve lojistik avantajlarıyla öne çıkan Eskipazar OSB'de altyapı çalışmaları tamamlanıp parsellerin büyük bölümü yatırımcılara tahsis edilirken, devam eden ve planlanan yatırımlarla bölgenin Karabük sanayisinin lokomotifi olması hedefleniyor.

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı ihalesinin tamamlanmasının ardından geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte, bölgenin yatırım altyapısını güçlendirecek tüm temel çalışmalar hayata geçirildi. Bu kapsamda doğal gaz, elektrik, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile yol çalışmaları tamamlanırken, içme suyu deposu da devreye alındı.

Toplam 72 sanayi parselinin bulunduğu OSB'de, 68 parsel yatırımcılara tahsis edildi. Bugüne kadar 6 firma yapı ruhsatı alırken, 3 firma sahada fiilen inşaat çalışmalarına başladı. Çok sayıda yatırımcı firmanın ise bölgede gerçekleştirecekleri yatırımlara yönelik proje ve hazırlık süreçlerini sürdürdüğü bildirildi.

Bölgenin lojistik kapasitesini daha da artırması beklenen demiryolu iltisak hattına ilişkin proje çalışmaları devam ederken, OSB'nin Karabük-Ankara Karayolu'na bağlantısını sağlayacak köprülü kavşak ihalesi Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

2026 yılı içerisinde OSB'de üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırım, çevre düzenlemesi ve parke döşeme işlemlerinin tamamlanması, Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımı ile köprülü kavşak bağlantı çalışmalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi, 5. Bölge teşvikleri kapsamında yer alırken, 4 sektörde ise 6. Bölge teşviklerinden yararlanma imkanı sunuyor.

Şahin: "Eskipazar OSB, Karabük'ün sanayi geleceğinin lokomotifi olacak"

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, yaptığı açıklamada, Eskipazar OSB'nin ulaştığı noktanın güçlü bir vizyonun sonucu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Eskipazar Organize Sanayi Bölgemiz; ulaşım, lojistik ve teşvik avantajlarıyla Karabük'ümüzün sanayi geleceğinin lokomotifi olacaktır. Altyapıdan üstyapıya kadar titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde OSB'miz, yatırımcıların güvenle yöneldiği bir merkez haline gelmiştir. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yatırımların Karabük'e sağlayacağı katkılara dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Eskipazar OSB'de atılan her adım, üretimin, istihdamın ve bölgesel kalkınmanın güçlenmesi anlamına gelmektedir. Parsellerin büyük bölümünün tahsis edilmiş olması, yatırımcılarımızın Karabük'e olan güveninin açık göstergesidir. Devletimizin sağladığı güçlü teşvikler ve altyapı yatırımlarıyla Eskipazar, sanayide örnek bir merkez olacaktır." - KARABÜK