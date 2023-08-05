Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan Yolsuzluk Nedeniyle Tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, yolsuzluk nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından evinden alınarak tutuklandı. Khan'ın görevdeyken aldığı hediyelerin satılmasından kazandığı parayı beyan etmemesi nedeniyle yolsuzluktan hüküm giydiği belirtildi. Tutuklanmadan önce Khan, sosyal medya hesabından halkı protestoya çağıran bir videolu mesaj paylaştı.

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, yolsuzluk nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından bugün evinden alınarak tutuklandı.

İmran Khan'ın görevdeyken aldığı hediyelerin satılmasından kazandığı parayı beyan etmemesi dahil yolsuzluktan hüküm giydiği belirtildi. Cezanın açıklanmasından sonra Eski Başbakan Khan, Lahore'daki evinden alınarak tutuklandı. Khan ise sosyal medya hesabından tutuklanacağını bildiği için önceden görüntülü bir mesaj kaydettiğini ifade ederek videolu mesajıyla halkı protestoya çağırdı.