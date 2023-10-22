Eski Başbakan Navaz Şerif Pakistan'a Döndü

Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif, 4 yılın ardından ülkeye geri döndü. Dönüşü sevinç gösterilerine yol açarken, bazı kesimlerden tepki aldı. Şerif'in partisi tarafından ekonomik kötü gidişatın sorumlusu olarak gösterildi.

Pakistan'a yaklaşık 4 yılın ardından geri dönen eski Başbakan Navaz Şerif'in ülkeye gelişi, bir yandan sevinç gösterilerine yol açarken diğer yandan tepkilere de neden oldu.

Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Navaz Şerif'in 1985'ten 2023'e kadar ülkeyi "sömürdüğü" iddia edilerek son 17 aydaki ekonomik kötü gidişatın sorumlusunun Şerif olduğu savunuldu.

Açıklamada, Şerif'in "adalet kaçağı olduğu" kaydedilen açıklamada, "yargı sığınması" altında ülkeye döndüğü ifade edildi.

Şerif'in destekçileri eski Başbakan'ın dönüşünden memnun

Kasım 2019'dan bu yana İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve geçen yaklaşık 4 yılın ardından bugün Pakistan'a dönen Navaz Şerif, Lahor'daki Minar-ı Pakistan Meydanı'nda düzenlenen mitingde on binlerce taraftarına seslendi.

Liderlerini büyük coşkuyla karşılayan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisi (PML-N) taraftarları, miting alanında bir yandan havai fişekler patlatırken, diğer yandan davul çalıp halk oyunları oynadı.

PML-N Gujranvala Bölge Koordinatörü Emanuel Athar Julias, PTI'nın aksine Navaz Şerif'in ülkeye dönmesinden memnun olanlar arasında yer alıyor.

Minar-ı Pakistan Meydanı'nda AA muhabirine konuşan Julias, eski Başbakan'ın ülkeyi kalkındıracağından hiç şüphesi olmadığını dile getirerek, özellikle ekonomi konusunda iyileşmeler olacağını söyledi.

Julias, tutuklu eski Başbakan İmran Han Ocak 2024'te yapılması planlanan genel seçimlere katılsa dahi Şerif'in yeniden başbakan olacağına inandığını kaydetti.

PML-N destekçilerinden Halid Beşir de Şerkpur şehrinden mitinge geldiğini dile getirerek, Şerif'in ülkesine döndüğü için mutlu olduklarını, Pakistan'ı iyi günlerin beklediğini kaydetti.

Mitinge Depalpur'dan gelen Rızvan Ali de Şerif'in ülkenin karşı karşıya kaldığı zorlukları çözeceğinden emin olduğunu söyleyerek Pakistan'ın geleceğinden umutlu olduğunu vurguladı.

Navaz Şerif, Kasım 2019'da Londra'ya gitmişti

Panama'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Navaz Şerif, Londra'ya yerleşmişti.

Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.

Pakistan'a geri dönebilmek için hakkındaki mahkeme kararlarına karşı itiraz eden Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Navaz Şerif'e 10 Kasım 2022'de diplomatik pasaport çıkartılmış, hükümet yetkilileri, ülkeye dönebilmesi için yasal zeminin hazırlandığını belirtmişti.