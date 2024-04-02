Erzurum'da 206 sandık için itiraz

Erzurum'un Aziziye, Karaçoban ve Çat ilçelerinde toplam 206 sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yaptığı açıklamada, Aziziye ilçesinde 155, Karaçoban ilçesinde 35 ve Çat ilçesinde 16 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

Küçükoğlu, geçersiz oylar ve tutanaklarda hata olduğu gerekçesiyle yeniden sayım istediklerini belirterek, sandıklarda yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini ifade etti.

İl Başkanı Küçükoğlu, ilçe seçim kuruluna yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını kaydetti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Aziziye'de belediye başkanlığını 13 bin 996 oyla Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Akpunar kazandı, ikinci sırada da 12 bin 207 oyla AK Parti adayı Eyüp Tavlaşoğlu yer aldı.

Karaçoban'da ise belediye başkanlığını 4 bin 776 oyla DEM Parti adayı Kazim Erhan kazanırken, AK Parti adayı Sedat Gümüş ise 2 bin 944 oy aldı.

Çat'ta da belediye başkanlığını 4 bin 125 oyla CHP adayı Arif Hikmet Kılıç kazandı, AK Parti'nin adayı Seyhun Saydın 3 bin 746 oyla ikinci sırada yer aldı.