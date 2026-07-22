Haberler

TİP Genel Başkanı Baş, NATO Ankara Zirvesi kapsamında alınan önlemleri eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, NATO Ankara Zirvesi güvenlik tedbirlerini eleştirerek ifade özgürlüğünün engellendiğini, YKS'de sıfır çeken öğrenci sayısının arttığını ve tatil hakkının kısıtlandığını söyledi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, NATO Ankara Zirvesi'nde alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili "İfade özgürlüğü engellendi, sosyal medya hesapları kapatıldı, çocukların okula gitmesi engellendi, sokak hayvanları toplatıldı. İnsanların evlerine gitmeleri engellendi, yurtlar kapatıldı." dedi.

Baş, Meclis'teki basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump hakkında yapılan haberlerle zirve sürecinde yaşananların bir vatandaş olarak kendisini utandırdığını belirten Baş, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en yakın dostu, destekçisi, sürekli sırtını sıvazlayan bir insan olduğunu söyledi.

NATO Zirvesi'nde alınan güvenlik tedbirlerini eleştiren Baş, "İfade özgürlüğü engellendi, sosyal medya hesapları kapatıldı, çocukların okula gitmesi engellendi, sokak hayvanları toplatıldı. İnsanların evlerine gitmeleri engellendi, yurtlar kapatıldı." diye konuştu.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturmaya değinen Baş, konunun birçok isim üzerinden tartışıldığını ancak "biraz da bir cambaza bak" oyununun oynandığını, bu operasyonların muhalefete yönelik olduğunu savundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını değerlendiren Baş, "Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) matematik dersinde doğru cevap ortalaması yalnızca 6,4'e düşmüş. Fen bilimleri testinde bu oran 3,9 düzeyinde. En kaygı verici şey, sınav puanının hesaplanabilmesi için gereken düzeyde doğru cevap veremeyen, kamuoyunda 'sıfır çeken' olarak ifade edilen adayların sayısındaki inanılmaz artıştır. Bu yıl 67 bin kişi sıfır çekmiş." ifadelerini kullandı.

TÜİK rakamlarını paylaşan Baş, 86 milyon nüfusa sahip bir ülke olan Türkiye'de sadece 2 milyon kişinin tatile çıkabildiğini, bunların önemli bir bölümünün de arkadaşları ve ailelerinin evlerinde kaldığını vurguladı. Baş, "Bu memlekette bir maden işçisinin, özel okul öğretmeninin, banka personelinin, işçinin, köylünün tatil yapma hakkı yok mu?" dedi.

Kaynak: AA / Adem Balta
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

Taytlı valinin eşine sürpriz görev
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti