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Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelere rest çekerek "Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirtmişti. Belediyelerin borçlarını ödeyememesi durumunda haciz yoluna gidileceği öğrenilirken isteyen belediyelerin borcunu arazi ile kapatabileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek borç bildirimleri gönderildiğini açıklamıştı. Prim borçlarının tahsilatına ilişkin 2 aşamalı formül ortaya çıktı. Yeniden yapılandırma, taksitlendirme gibi seçeneklere rağmen, ödeme yapılmıyorsa, icra takipleri başlatılacak ve borçlar haciz yoluyla tahsil edilecek. İsteyen belediye borcunu arazi ile kapatabilecek.

"YENİ BORÇ BİRİKİMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Ekim ayında Meclis açıldığında ise yerel yönetimler için yeni düzenlemeler de yolda. AK Parti kaynakları "Meclis açıldığında gündeme gelecek yeni düzenleme ile yerel yönetimlerin tahakkuk eden vergileri ile sosyal güvenlik primlerinin, idarelere ödenecek vergi gelirleri payından kaynakta kesilmesini istiyoruz. Böylece belediyelerin yeni borç birikimlerinin de önüne geçilmesini hedefliyoruz" dedi.

Yeni dönemde yapılacak düzenlemede, İl özel idareleri, belediyeler, bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerin gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler ile sosyal güvenlik primlerinin vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi düşünülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Vedat Işıkhan Maliye Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

Serdar:

Arazilere ulaşmanın başka yoku bulunmuş??

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5
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Rzy Soft:

Araplara satılacak toprak arazi kalmayınca yeni bir yöntem keşfetmiş bizim satıcı uzmanları :)

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tarık:

Millette kaynak olarak geri dönen borcun biran önce ödenmesi gerek.

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Muratsa:

Derdi bu zaten para degil ARAZI .araplara satacak daha cok araziiii.

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