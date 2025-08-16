Erdoğan, "Kabusa gidiyoruz" uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

Erdoğan, 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık nüfus artış hızıyla ilgili yaptığı uyarılarda haklı çıktı. Geçtiğimiz nisan ayında, "Türkiye bir kabusa gidiyor" diyerek nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çektiği konuşmasının ardından ağustos ayında açıklanan nüfus istatistiklerinde 0-4 yaş aralığındaki çocuk sayısı Cumhuriyet tarihindeki en düşük seviyelere geriledi.

Türkiye'de doğum oranlarındaki düşüş, nüfusun hızla yaşlanmasına yol açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu bir beka sorunudur" sözleriyle uyardığı tehlike, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verileriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Açıklanan istatistiklere göre, 0-4 yaş arası nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez 5 milyonun altına geriledi.

ERDOĞAN ÇOK CİDDİ UYARI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz nisan ayından Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada nüfus artış hızındaki düşüşle ilgili olarak, "Türkiye bir kabusa gidiyor. Anadolu'daki Türk nüfusu hızla yaşlanıyor. Milletimiz kendisini toparlayamazsa, bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu bir beka sorunudur. Prut Savaşı'nda 1711'de Rusları yendiğimizde bizim nüfusumuz 30 milyon, Rusların nüfusu 16 milyondu. Meşhur 93 Harbi dediğimiz 1877-78 büyük bozgununa gelindiğinde Ruslar 100 milyona ulaşmıştı, Osmanlı 26 milyondu. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya 175 milyona çıkarken, Osmanlı 22 milyona gerilemişti. Cumhuriyet döneminde 1960'larda yanlış bir iş yaparak doğum kontrol sistemiyle Türk nüfusunu azalttılar. Bu, ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir." diyerek tehlikeye dikkat çekmişti.

ÇOCUK NÜFUSU İLK KEZ 5 MİLYONUN ALTINA GERİLEDİ

Erdoğan'ın bu uyarılarının ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),üçer aylık nüfus istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre 2024 yılının Ekim ayında yaklaşık 5 milyon 140 bin olan 0-4 yaş grubundaki nüfusun, son dokuz ayda yaklaşık 200 bin civarında azalarak Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine indi. Böylelikle 0-4 yaş arası nüfus ilk kez 5 milyonun altına düşmüş oldu. Bu durum, hem doğum oranlarındaki gerilemenin devam ettiğini hem de Türkiye'nin nüfusunun giderek yaşlandığını ortaya koydu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor

Çocuğunuza sakın giydirmeyin! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu

2 yaşında içtiği kimyasal hayatını kararttı! 70 kez ameliyat oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKartal Bey:

Tek maaşla ev alabildiğimiz yıllardan iki maaşla kira ödeyemediğimiz günlere geldik,çocuklara nasıl bakacak millet

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem:

Ne derseniz tersi mi oluyor acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otilia'dan Sinan Akçıl itirafı: Genç ve aptaldım

Bir dönem aşk yaşamışlardı! İtirafı ortalığı karıştırdı
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme

Savcılık harekete geçti: Baba-kız arasında silah krizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.