Erdoğan, 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

Türkiye'de doğum oranlarındaki düşüş, nüfusun hızla yaşlanmasına yol açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu bir beka sorunudur" sözleriyle uyardığı tehlike, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verileriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Açıklanan istatistiklere göre, 0-4 yaş arası nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez 5 milyonun altına geriledi.

ERDOĞAN ÇOK CİDDİ UYARI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz nisan ayından Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada nüfus artış hızındaki düşüşle ilgili olarak, "Türkiye bir kabusa gidiyor. Anadolu'daki Türk nüfusu hızla yaşlanıyor. Milletimiz kendisini toparlayamazsa, bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu bir beka sorunudur. Prut Savaşı'nda 1711'de Rusları yendiğimizde bizim nüfusumuz 30 milyon, Rusların nüfusu 16 milyondu. Meşhur 93 Harbi dediğimiz 1877-78 büyük bozgununa gelindiğinde Ruslar 100 milyona ulaşmıştı, Osmanlı 26 milyondu. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya 175 milyona çıkarken, Osmanlı 22 milyona gerilemişti. Cumhuriyet döneminde 1960'larda yanlış bir iş yaparak doğum kontrol sistemiyle Türk nüfusunu azalttılar. Bu, ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir." diyerek tehlikeye dikkat çekmişti.

ÇOCUK NÜFUSU İLK KEZ 5 MİLYONUN ALTINA GERİLEDİ

Erdoğan'ın bu uyarılarının ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),üçer aylık nüfus istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre 2024 yılının Ekim ayında yaklaşık 5 milyon 140 bin olan 0-4 yaş grubundaki nüfusun, son dokuz ayda yaklaşık 200 bin civarında azalarak Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine indi. Böylelikle 0-4 yaş arası nüfus ilk kez 5 milyonun altına düşmüş oldu. Bu durum, hem doğum oranlarındaki gerilemenin devam ettiğini hem de Türkiye'nin nüfusunun giderek yaşlandığını ortaya koydu.