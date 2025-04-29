Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Avrupa'daki elektrik kesintileri) Türkiye sıkıntıdan şu anda etkilenmedi ama bizi etkileyebilecek...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Avrupa'daki elektrik kesintileri) Türkiye sıkıntıdan şu anda etkilenmedi ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız." - ANKARA