Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Avrupa'daki elektrik kesintileri) Türkiye sıkıntıdan şu anda etkilenmedi ama bizi etkileyebilecek...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Avrupa'daki elektrik kesintileri) Türkiye sıkıntıdan şu anda etkilenmedi ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Avrupa'daki elektrik kesintileri) Türkiye sıkıntıdan şu anda etkilenmedi ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika