Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Avrupa'daki elektrik kesintileri) Türkiye sıkıntıdan şu anda etkilenmedi ama bizi etkileyebilecek...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Avrupa'daki elektrik kesintileri) Türkiye sıkıntıdan şu anda etkilenmedi ama bizi etkileyebilecek...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Avrupa'daki elektrik kesintileri) Türkiye sıkıntıdan şu anda etkilenmedi ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Avrupa'daki elektrik kesintileri) Türkiye sıkıntıdan şu anda etkilenmedi ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.