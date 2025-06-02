Bakan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da düzenlenen 'Bakü Enerji Haftası' açılış törenine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakü Enerji Haftası için geldiğimiz Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin geleceğini ele alırken bu iş birliğinin bölge ülkelerdeki yansımalarını da değerlendirme fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Aliyev'in güçlü liderliğiyle enerji başta olmak üzere her alanda derinleşen iş birliğimiz ortak projelerle somut sonuçlar üretmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.