Enerji Bakanı Bayraktar, Irak'ta görüşmelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile görüştü. Bayraktar, Irak-Türkiye Ortak Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısı kapsamında Bağdat'a geldi ve Iraklı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile görüştü.

Bakan Bayraktar, 19'uncusu düzenlenen Irak-Türkiye Ortak Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısı kapsamında beraberindeki heyetle Bağdat'a geldi.

Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile iki taraftan heyetlerin de yer aldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin el-Mendelavi ile de görüşecek.???????