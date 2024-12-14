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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Batman'da Vali Canalp'i Ziyaret Etti

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Batman'da Vali Canalp'i Ziyaret Etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batman'da Valilik ziyaretinde bulundu. Kongreye katılmak üzere kente gelen Bakan Bayraktar, Vali Ekrem Canalp ile görüştü ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batman Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Batman 8. Olağan İl Başkanlığı Kongresi'ne katılmak üzere Batman'a geldi. Havaalanında partililerce karşılanan Bakan Bayraktar, daha sonra Batman Valiliğine geçti. Vali Ekrem Cenalp tarafından karşılanan Bakan Bayraktar, ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Bayraktar'a petrol kuyularında çalışan at başı plaket takdim edildi. Bakan Bayraktar daha sonra Valilik makamına geçti. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Bayraktar'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da eşlik etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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