En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM'de

EN düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti'li Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada 53 maddeden oluşan kanun teklifiyle vergi adaletinin güçlenmesi, doğrudan vergilerin payının artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadelenin artırılacağını belirterek, "Vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, cezaların etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması, devreden Katma Değer Vergisi'nin (KDV) azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt içinde vergilendirmenin uyumlaştırılması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla vergi kanunlarında ve bazı kanunlarda düzenleme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler, kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıldığını kaydederek, "Sosyal güvenlik mevzuatımızda düzenleme yaparak, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde, işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulamayı sonlandırıyoruz. Vergide adaleti ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisi, yap-işlet-devret modeli ile kamu özel iş birliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınması, yatırım, fon ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının, kar dağıtımına bağlı istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz" diye konuştu.

'YILIN BELİRLİ ZAMANLARINDA HASILAT TESPİTİ YAPILACAK'

Yeni vergi güvenlik müesseseleri oluşturulacağını vurgulayan Güler, "Bu kapsamda, yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması, aynı zamanda vergi güvenlik müessesi olarak da vergi sistemimizde yer alacak. Ayrıca, serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında elde ettikleri hasılatları tespit edilecek. Beyanları ile tespit edilen hasılatları arasında yüzde 20'nin üzerinde bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha davet edilecek. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerden gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılmasına imkan sağlıyoruz. Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla cezaların etkinliğinin artırılması, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını da bu kapsam içerisinde artırıyoruz. Kayıt dışı çalışılması durumunda kesilecek cezaların artırımlı uygulanmasını da teklifimizde öngörüyoruz. Kayıt dışı faaliyette bulunan, bir başka anlatımla vergi dairesi bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezasının, verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat olarak uygulanmasını da teklifimizde getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

'BAŞKASINA AİT POS CİHAZI KULLANANLARA VERİLEN CEZALARI ARTIYORUZ'

Güler, başka firmalara ait pos cihazını kullanan işletmelere verilen cezaların artırılacağına işaret ederek, "Başkasına ait pos cihazı kullananlara, başkasının IBAN'ını kullananlara; yani ödemeleri başkalarının hesabına yapılan havaleler ile kabul edenlere ve hesaplarını başkalarına kullandıranlara da verilecek cezaları artıyoruz. Diğer yandan ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına, yat limanlarında verilen kiralama, bakım ve benzeri hizmetlerde uygulanan KDV istisnasını da kaldırıyoruz. Bir diğer önemli konu devreden KDV konusudur. Mükelleflerimizin KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının, 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde, bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde, gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz. Teklif ile vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabilecek. Ayrıca, birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde, devreden KDV ve iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zaman aşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirket devrine izin veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI 12 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ'

Teklifte yer alan diğer düzenlemelere değinen Güler, "Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcı tutarını 500 lira olarak belirliyoruz. Bundan böyle harç tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz. Başta emekli aylıklarına yönelik düzenlemelerimiz olmak üzere, vergi adaletinin güçlendirilmesine, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasına hizmet edecek, kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayacak bu düzenlemelerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

'BÜTÇEYE MALİYETİ 33 MİLYAR 200 MİLYON LİRA'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, emekli aylığının bütçeye etkisine ilişkin, "Bu düzenlememiz ile toplamda şu anda 16 milyon 180 bin civarında olan emekli sayımız içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya tamamlanması halinde; 2024 yılı Temmuz ve Aralık ayı içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişi. Bu 6 aylık dönemde toplam bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon liradır. Biz, Orta Vadeli Programımıza (OVP) bağlılık, bütçe disiplinini sağlama, bütçe karşılığını belirleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için uzun bir zamandır çalışıyoruz. Yani sadece zam vermek veya artırmak değil, bunun mevcut bütçe imkanlarını, karşılığını da mutlaka sağlamak zorundaydık. 53 maddelik teklifimiz içerisinde bunun karşılandığını belirlemek istiyoruz. Bunu yıllara böldüğünüzde, bu maliyetin bütçemize çok daha fazla yük getirdiğini de ifade etmek isterim" diye konuştu.

'YÜZDE 20 FARK ÇIKTIĞINDA İZAHA DAVET EDİLECEK'

Evini kiraya veren ev sahiplerinin elde ettiği kira gelirinden yüzde 20 oranında vergi alınacağı iddiasının, kanun teklifinde yer almadığını vurgulayan Güler, konu ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadığını açıkladı. Asgari gelir vergisi kapsamında düzenleme yapılmadığını ifade eden Güler, "Doktor, diş hekimi ve diğer faaliyet alanları içerisinde faaliyet gösteren gelir vergisine tabii mükelleflerimizin yıl içerisinde belli zaman aralıklarında hasılat tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bu denetimlerin sonucunda ortalama bir rakam tespitte ortaya çıkacak. Bunun verilen gelir beyannamesi ile arasında yüzde 20'den fazla bir fark çıktığında da incelemeye alınmak suretiyle izaha davet edilecek" ifadelerini kullandı.

'DAHA ADİL VE DENGELİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR'

Güler, 2 bin 500 liranın zammın tüm emeklilere verilmemesine ilişkin soruya, "Bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli, 2024 yılı bütçemiz 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik olarak bütçeden yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lirayı ayırmış durumdayız. Malumunuz seçimler öncesinde toplam emeklilik sistemine 2,5 milyona yakın bir emekli dahil oldu. Bunun da bu dönemki bütçemize getirdiği önemli bir yük var. Bizim için önemli olan bütçe dengesi içerisinde OVP'ye bağlı kalarak, bütçe disiplinini bozmadan her bir ödemenin karşılığını oluşturarak bir disiplin içerisinde bütçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah, emeklilik sisteminde daha dengeli, adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için bir gelir kalemi oluşturmak lazım. Bütçe disiplinini bozmadan, bir sistem inşa etmek lazım. O konuda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız inşallah önümüzdeki dönemlerde enflasyonun ciddi oranda düşmeye başlaması ve enflasyonla beraber bütçe disiplinini elden bırakmadan sabit gelirli vatandaşlarımızın gelirlerini artırma noktasında, enflasyona ezdirmeme noktasında gayretimiz, çabamız devam edecek" açıklamasında bulundu.

'SEYYANEN ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Emeklilere yapılan zammın seyyanen zam olmadığını ifade eden Güler, "Biliyorsunuz emeklilik maaşı, ödenen prim, ödenen süre ve yaş ile ilgili olarak belirlenen bir formül ile hesaplanıyor. 10 bin TL'nin altında emekli maaşı alan emeklilerimizin Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bütçe desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanmasıdır. Herhangi bir şekilde seyyanen zam gibi bir şey söz konusu değil. Biz bütün emeklilerimizin bu ay içinde enflasyon rakamları noktasında neyse oran, bu zamları yaptık. Şu anda zamlar yansımış durumda" dedi.