Emniyet ve basın düzenlemeleri içeren kanun teklifi

TBMM Başkanlığına sunulan, Plan ve Bütçe Komisyonunda 3 Haziran'da görüşülmesi planlanan Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin mali etkisi analiz edildi.

AA muhabirinin etki analizinden yaptığı derlemeye göre, teklifle, Emniyet Teşkilatında yönetim kapasitesinin artırılması, denetim ve gözetim mekanizmasının güçlendirilmesi, karar alma sürelerinin hızlandırılması, personel motivasyonu ve kariyer planlamasının desteklenmesi, stratejik planlama ve uzmanlaşmanın geliştirilmesi amacıyla her amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenleniyor.

Düzenlemeyle 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde 1060, 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde 937, 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde 450, 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde 450, Emniyet Amiri rütbesinde 7 bin 763 ve Başkomiser rütbesinde 713 kadro açılırken, azalacak kadro sayısı komiser rütbesinde 2 bin 250, komiser yardımcısı rütbesinde ise 5 bin 775 olarak belirlendi. Yeni açılan ve iptal edilen kadroların yıllık tahmini maliyetinin, mevcut maliyeti 5 milyar 110 milyon 975 bin 884 lira azaltacağı hesaplandı.

Kanun teklifiyle Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda durumlarına uygun unvana atanacak. Etki analizine göre, bu durumdaki personel sayısı 255 iken, düzenlemenin yıllık maliyetinin 188 milyon 879 bin 173 lira olarak kaydedildi.

Orman Kanunu'ndaki değişiklikle, devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin ormanlarda açılabilecek. Etki analizine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 176 resmi huzurevinde 18 bin 164 kapasitelik hizmet sunulurken 25 bin 698 yaşlı bireyin, 107 engelli yatılı bakım kuruluşunda ise 8 bin 427 kapasitelik hizmet sunulurken 5 bin 200 engelli birey bekleme listesinde yer alıyor.

Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklikle ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar, gelir vergisinden istisna olacak. Etki analizinde Türkiye Noterler Birliğinden alınan veriler ışığında yılda yaklaşık 7-8 bin ticari plakanın el değiştirdiği belirtildi.

Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklikle mali usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da yapılacak değişiklikle internet haber sitelerinin vasıf ve ödevlerine yönelik düzenleme resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresindeki yaklaşık 1100 internet haber sitesini, müeyyidelere yönelik düzenleme ise resmi ilan ve reklam yayımlayan/bekleme süresindeki yaklaşık 2 bin 100 gazete, dergi ve internet haber sitesini ve prodüktörleri doğrudan etkileyecek.

Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklikle mali usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amaçlanan düzenlemenin, artırımlı teminat uygulaması sayesinde vergi alacakları ve idari para cezalarının tahsil güvenliğinin korunması, yüksek riskli mükellefler bakımından daha etkin ve caydırıcı bir mali güvence mekanizması oluşturulması öngörülüyor. Mevcut durumda geçici faaliyet durdurma tedbiri uygulanan lisanslı 37, lisansı bulunmayan 324 olmak üzere toplam 361 akaryakıt istasyonunun yapılacak düzenleme sonrasında artırımlı teminat mekanizması çerçevesinde yeniden faaliyet gösterebilmesine imkan sağlanabileceği değerlendiriliyor.

Teklifle, Belediye Gelirleri Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzeri yerler başta olmak üzere tüm biletle girilen yerlerde, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerden veya tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak. Etki analizine göre, biletle girilen yerlerden alınan eğlence vergi tutarı 2024 yılı sonu itibarıyla 79 milyon 20 bin lira, 2025 yılının 9 aylık döneminde ise 56 milyon 158 bin lira olarak gerçekleşti.

Devlet İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Etki Analizi'nde bu kapsamda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde, 51 il özel idaresi, 1407 belediye ve 262 mahalli idare birliği bulunmakta. Anılan idareler 2025 yılı TUİK verilerine göre 86 milyon 92 bin 168 kişiye hizmet götürmektedir. 2024 yılı itibarıyla mahalli idarelerin (mahalli idare birlikleri dahil) toplam gelirleri 1 trilyon 420 milyar 679 milyon 249 bin liradır. Toplam gelirler içerisindeki taşınmaz satışından elde edilen gelirler toplamı ise 76 milyar 228 milyon 137 bin olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı 9 ayı itibarıyla ise 1 trilyon 478 milyar 428 milyon 316 bin lira toplam gelir elde edilmiş ve bunun içinde 79 milyar 903 milyon 312 bin lira taşınmaz satışı geliri gerçekleşmiştir. Buna göre, 2024 yılı içinde taşınmaz satışları tüm gelirler içinde yüzde 5,36 ve 2025'in 9 ayı içinde yüzde 5,40 olarak gerçekleşmiştir. Taşınmaz satışları, arazi satışlarını, arsa satışlarını, lojman satışlarını, sosyal tesis satışlarını, diğer bina ve çeşitli taşınmaz türlerinin satışlarını kapsamaktadır. Düzenlemeyle, mahalli idarelerin taşınmaz satışlarının taksitli satışı sonucunda daha verimli ve sürdürülebilir gelir akışı elde edilerek taşınmaz satışından gelen gelirlerin toplam gelirleri içindeki payının artırılması hedeflenmektedir."

Kanun teklifiyle, Reklam Kurulu'nun üye sayısı 19'dan 23'e yükseltilecek, Kurul toplantıları için başkan dahil 11 üye yerine 13 üyenin hazır bulunması gerekecek. Düzenlemenin tüm Kurul üyelerine ödenen aylık toplam brüt ücret tutarında 77 bin 720 lira, yıllık toplam brüt ücret tutarında ise 932 bin 649 lira artış meydana getirmesi öngörülüyor.