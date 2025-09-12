EMEP Milletvekili Bayhan, Orta Vadeli Programı Eleştirdi

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) eleştirdi.

Bayhan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplu sözleşmelerde hedeflenen enflasyona göre zamlar yapıldığını savunan Bayhan, asgari ücretin de bu şekilde artırıldığını söyledi.

EMEP'li Bayhan, "2026'da da Orta Vadeli Program ile bu ülkenin milyonlarca işçi emekçisi, milyonlarca asgari ücretle çalışan yurttaşı, milyonlarca emeklisi düşük ücrete, ucuz emeğe, yoğun sömürüye ve mutlak yoksulluğa mahkum edildi." dedi.

OVP'nin toplu iş sözleşmelerini etkileyeceğini belirten Bayhan, "metal işçilerinin alacakları zammın da OVP'ye göre en fazla yüzde 16 olacağını" öne sürdü.