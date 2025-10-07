Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye'de emeklilik yaşının çok düşük olduğunu belirterek, bu durumun gelecek nesiller için bir risk oluşturduğunu söyledi. Zeybekçi, emeklilik yaşının Anayasa değişikliğiyle kalıcı biçimde yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

"YAPILMALI MI? YAPILMALI"

Ekonomim gazetesine verdiği röportajda mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Zeybekçi, "Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, gelecek nesillere 'ihanet' denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme şu an yok ama yapılmalı mı? Evet, kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı" ifadelerine yer verdi.

"ANAYASA" VURGUSU

Emeklilik yaşına ilişkin düzenlemenin siyasi tartışmalardan bağımsız olarak milli bir mutabakatla Anayasa'ya eklenmesi gerektiğini vurgulayan Zeybekçi, "Bazı konuları milli uzlaşmayla, her şeyi bir kenara bırakıp Anayasa'ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuzda bir daha kimse gelip de emeklilik yaşına dokunmaz" dedi.

"İLK DOKUNULAN YER EMEKLİLİK OLMAMALI"

Sözlerinin devamında siyasetin popülist yaklaşımlardan uzak durması gerektiğini belirten Zeybekçi "Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde, bizim oraların tabiriyle 'Yörük, sürüsünden adak vermeye başlamamalı.' İlk dokunduğumuz yer emeklilik olmamalı" şeklinde konuştu.