Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış

Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış
Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye'de emeklilik yaşının çok düşük olduğunu belirterek, bunun "gelecek nesillere ihanet" anlamına geldiğini söyledi. Zeybekçi, emeklilik yaşının Anayasa değişikliğiyle kalıcı olarak yükseltilmesi gerektiğini ve bu konuda siyasi değil, milli bir mutabakat sağlanması çağrısında bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye'de emeklilik yaşının çok düşük olduğunu belirterek, bu durumun gelecek nesiller için bir risk oluşturduğunu söyledi. Zeybekçi, emeklilik yaşının Anayasa değişikliğiyle kalıcı biçimde yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

"YAPILMALI MI? YAPILMALI"

Ekonomim gazetesine verdiği röportajda mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Zeybekçi, "Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, gelecek nesillere 'ihanet' denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme şu an yok ama yapılmalı mı? Evet, kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı" ifadelerine yer verdi.

"ANAYASA" VURGUSU

Emeklilik yaşına ilişkin düzenlemenin siyasi tartışmalardan bağımsız olarak milli bir mutabakatla Anayasa'ya eklenmesi gerektiğini vurgulayan Zeybekçi, "Bazı konuları milli uzlaşmayla, her şeyi bir kenara bırakıp Anayasa'ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuzda bir daha kimse gelip de emeklilik yaşına dokunmaz" dedi.

"İLK DOKUNULAN YER EMEKLİLİK OLMAMALI"

Sözlerinin devamında siyasetin popülist yaklaşımlardan uzak durması gerektiğini belirten Zeybekçi "Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde, bizim oraların tabiriyle 'Yörük, sürüsünden adak vermeye başlamamalı.' İlk dokunduğumuz yer emeklilik olmamalı" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
500

bir kere vekil olup süper emekli olmayıda dile getirseniz size sunulan lüks hizmetleride iptal ettirseniz varmısınız iptale

cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için adamları 38 ..40 yaşında emekli etmekgelecek nesillere ihanet değilmibunu yapan seçim kazanmak için ülkeyi gözü kırpmadan ateşe atar şahsen ben eyt,lileri geçtim millete emekliye zırnık koklatmayan iki dakkada kıyak emekli olan milletvekillerine ve idarecilere Allahtan yalnız hakkı olanı, hakettiğini yiyecek kadar sağlıklı ömür geçirmelerini diliyorum

Orayı karıştırma : )

sade vatandaş: kimse 1 dönem mv oldu diye emekli olmuyor. emeklilik hakkı kazanıyor, yaşını bekliyor. her konuya laf yetiştiriyorsun bari biraz araştır. belki de biliyorsun burada milleti galeyana getiriyorsundur..

Siz vatan haini millet düşmanısınız, geleceğimizi çaldınız, çocuklarımızın geleceğinide çalmaya çalışıyorsunuz AKP SOYGUN VE HARAMİLERİN BİR ARAYA geldiğin bir hırsız ordusudur, vatan millet düşmanıdır net....

İlk önce milletvekili olanların emekliliğinden başlanasız da samimi olup olmadığınızı görelim. Öyle 2 sene milletvekili olupta 40 yıl emekli milletvekili maaşı almasın hiçbir siyasetçi. Onsan sonra o 16 bin küsur TL ile ezdiğiniz emeklilerin yaş haddini makul seviyeye getirirsiniz.

öyle birşey yok zaten. beğeni atalarda mı cahil anlamıyoru. kimse emeklilik yaşı gelmeden emekli olamaz bu ülkede. 1 dönem mv olunca emekli olunmuyor, emeklilik hakkı kazanıyor. maaş alabilmesi için yaşını beklemek zorunda!!

Tamam doğru söylüyor sunuzda yalnız bir sıkıntı var oda bir dönem millet vekili olarak görev yapan bir kişinin beş yıl da emekli olması gelecek nesillere ihanet değil mi geleceği bırakın şimdi bizede ihanettir siz ilk önce bununla ilgili bir çalışma yapın

Millet vekilleri emekli oluyor ama yaş şartını doldurmuş sa maaş bağlanıyor

Suan 2008 sonrasi icin zaten 65 kac olsun istiyor beyimiz.

