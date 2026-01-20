Haberler

Yeni Yol Partili Kılıç, en düşük emekli aylığının açlık sınırının altına düşemeyeceğini söyledi

Güncelleme:
Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, emekli aylıklarının yükseltilmesi gerektiğini ve en düşük emekli aylığının açlık sınırının altında olmaması gerektiğini vurguladı. Kılıç, emeklilere yapılan zamların adalet, sosyal devlet ve emeğin haysiyeti bağlamında yorumlanması gerektiğini ifade etti.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "En düşük emekli aylığı açlık sınırının altına düşemez. Açlık sınırı ortadayken 20 bin lira ile 'rahatladık' diyemezsiniz. Refah payı zorunludur, emekli sadece enflasyona ezdirilmemeli, büyümeden de pay almalıdır." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını anımsattı.

Emeklilere yapılanların artık "ekonomi" başlığı altında değil, "adalet, sosyal devlet ve emeğin haysiyeti" başlığı altında tartışılması gerektiğini ifade eden Kılıç, TÜRK-İŞ'in verisine göre açlık sınırının 30 bin, yoksulluk sınırının ise 98 bin lira olduğunu anlattı.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Siz en düşük emekli aylığını 20 bin lira yapsanız bile emekliyi açlık sınırının 10 bin lira altında tutmuş oluyorsunuz. Üstelik bu küçük artış bile sadece az bir kısım emeklimize yapılıyor. Maaşı 20 bin liranın biraz üstündeki emekliler bundan faydalanamıyor. Bütün emeklileri sefalet çizgisinde eşitlemeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Emekliler arasında prim dengesizliği mutlaka giderilmelidir. Yapılan seyyanen zamlar, bütün emekli aylıklarına adil bir şekilde yansıtılmalıdır."

Emekliye daha fazla zam yapmak için kaynak da bulunduğunu vurgulayan Kılıç, "İktidar emekliye, işçiye, memura değil, faiz lobilerine çalışmaktadır. Biz buna itiraz ediyoruz. Buradan açık çağrımızdır, en düşük emekli aylığı açlık sınırının altına düşemez. Açlık sınırı ortadayken 20 bin lira ile 'rahatladık' diyemezsiniz. Refah payı zorunludur, emekli sadece enflasyona ezdirilmemeli, büyümeden de pay almalıdır. İntibak adaleti sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
